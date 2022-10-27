Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

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Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди граждан России — как среди взрослых, так и детей, сообщается на сайте парламента.

Законопроекты, рассматриваемые в Думе, дополняют КоАП двумя статьями. Первая предусматривает наказание за «пропаганду педофилии» среди людей любого возраста — от 200 до 800 тысяч рублей, вторая — за «пропаганду нетрадиционных отношений» — от 50 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, вводится административная ответственность за распространение информации о гомосексуальности или трансгендерности среди несовершеннолетних — за это грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей.

В Госдуме отметили, что, согласно поправкам, если такие правонарушения совершат иностранцы или люди без гражданства, то им будет грозить выдворение за пределы РФ.

Больше о полном запрете «пропаганды» гомосексуальности

В России полностью запретят «пропаганду» гомосексуальности (в кино, в книгах, в рекламе — да везде). А детям нельзя будет даже рассказывать об ЛГБТ-людях. Что еще попадет под запрет? 15 карточек