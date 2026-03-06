Трамп: никакой сделки с Ираном не будет, США требуют безоговорочной капитуляции

Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. «Никакой сделки с Ираном не будет — только безоговорочная капитуляция!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

После того как власти Ирана капитулируют и выберут нового «великого и приемлемого» лидера, США и их партнеры будут «неустанно работать над тем, чтобы отвести Иран от края пропасти и сделать его экономику больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», заявил Трамп. Он отметил, что у Ирана «великое будущее».

За несколько часов до публикации сообщения Трампа президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что некоторые страны «начали предпринимать посреднические усилия» для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Дональд Трамп говорил, что цели этой войны — уничтожить военный потенциал Ирана, а также не допустить, чтобы Тегеран создал ядерное оружие.

Иран в ответ атакует Израиль и американскую инфраструктуру в странах Ближнего Востока. При этом под иранские удары также попадают гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Трамп 1 марта говорил журналистам The Atlantic, что новое руководство Ирана попросило его возобновить переговоры, и он согласен на это. От кого исходила просьба, он не уточнил. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не собирается вести переговоры с Вашингтоном.