Торговое судно у берегов Дубая, 1 марта 2026 года Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

«Танкерная война» — так называли один из фронтов ирано-иракского конфликта 1980-х годов. Стороны атаковали грузовые суда в Персидском заливе, стараясь нанести ущерб торговле противника и его сателлитов. Тогда пострадали больше 500 судов, погибли больше 400 гражданских моряков. «Танкерная война» угрожала мировым поставкам нефти и вынудила страны НАТО организовать военные конвои для сопровождения торговых судов в Персидском заливе.

После того, как 28 февраля США и Израиль ударили по Ирану, а он в ответ начал атаковать торговые суда у своих берегов, многие снова заговорили об угрозе «танкерной войны». Похоже, де-факто она уже началась, а сколько продлится — неизвестно. Активная фаза ирано-иракской «танкерной войны» продолжалась четыре года. Угрозу нового подобного конфликта разобрала газета Financial Times. «Медуза» пересказывает этот материал.

На фоне обострения отношений между США и Ираном часто звучали опасения, что в случае конфликта Иран перекроет Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с открытым океаном. Это важнейший отрезок пути для поставок сырья с Ближнего Востока: через него перевозят почти 35% от мирового объема торговли сырой нефтью и почти 20% — сжиженного природного газа.

Когда 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Корпус стражей исламской революции (КСИР) — главная часть силового крыла иранской власти — предупредил, что будет атаковать суда, проходящие по Ормузскому проливу. В последующие дни были атакованы не менее восьми танкеров, погибли не менее двух человек. Это привело к практически полной остановке судоходства через пролив и повышению мировых цен на нефть и газ. США допустили, что им снова придется вернуть военные конвои в пролив, как в 1980-х.

Но военные эксперты заявили Financial Times, что эсминцы и истребители, необходимые для сопровождения торговых судов, не будут доступны в ближайшее время, поскольку они задействованы в атаках на Иран. Американский аналитик по морской безопасности и военно-морской стратегии Джошуа Таллис считает маловероятным, что ВМС США смогут защитить торговые суда «в течение следующих семи-десяти дней»: они станут доступны, когда будет уничтожено больше иранских средств противокорабельной обороны.

Операция по сопровождению танкеров будет «сложной, но выполнимой», считает бывший командир авианосной ударной группы ВМС США Марк Монтгомери. Ее организация потребует времени («до двух недель, прежде чем условия станут благоприятными») и сократит участие американских ВМС в ударах по Ирану, полагает Монтгомери. Сейчас американская армия активно атакует в том числе иранский флот. По информации Центрального командования вооруженных сил США, с 28 февраля было потоплено не меньше 17 кораблей.

Джон Миллер — бывший командующий Пятым флотом США, отвечающим за военно-морские операции на Ближнем Востоке, — отмечает, что у США достаточно кораблей в регионе для организации военных конвоев. Однако этим кораблям придется иметь дело с иранскими противокорабельными ракетами, подлодками, быстроходными катерами, минами и беспилотниками. Особенно опасным может быть использование беспилотных надводных аппаратов. Они бьют в корпус корабля по ватерлинии, что приводит к затоплению машинного отделения, заявил Мартин Келли, специалист по морской аналитике из группы EOS Risk.

По оценке бывшего аналитика ЦРУ Джима Лэмсона, у Ирана есть тысячи противокорабельных ракет и сотни пусковых установок для них. Также Тегеран располагает небольшим флотом российских подводных лодок и неопределенным числом северокорейских мини-подлодок. Кроме того, у него одни из крупнейших в мире запасов подводных мин. В нынешнем конфликте они пока не применялись, но при появлении любого достоверного сообщения о минах в Ормузском проливе ставки морского страхования и фрахта танкерных судов, которые после 28 февраля уже повысились в 4-12 раз, поднимутся еще выше.

С одной стороны, хаос на мировых рынках морских перевозок и энергоносителей на руку Ирану, который, как предполагается, стремится принудить США и Израиль к прекращению войны под давлением экономических и дипломатических факторов: по задумке Тегерана, страны Персидского залива, которые в значительной, а иногда и в исключительной степени полагаются на Ормузский пролив для транзита энергоносителей, должны заставить Вашингтон остановить боевые действия.

С другой стороны, чем дольше закрыт Ормузский пролив, тем сильнее страдает сам Иран: почти всю свою нефть он продает в Китай и почти вся она транспортируется именно через этот пролив. «Иранцы говорят: „Если мы не сможем продавать нашу нефть, то никто не сможет“. Но верно и обратное — если никто не может продавать нефть, то и Иран тоже. Они не смогут выдерживать такую потерю экономической выгоды бесконечно», — отметил Джон Миллер.

Таким образом, блокировка Ормузского пролива не выгодна ни Ирану, ни его противникам в этой войне. Но парадоксальным образом это едва ли может ускорить его разблокировку. Чем дольше продолжается конфликт, тем выше вероятность того, что США и Иран «будут применять более сильные энергетические рычаги, чтобы добиться исхода в свою пользу», заявил Financial Times Клейтон Сигл, аналитик по энергетической безопасности из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

