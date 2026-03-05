США потопили иранский фрегат в международных водах Индийского океана. Погибли не менее 87 моряков Это первая торпедная атака американской подлодки со времен Второй мировой войны

US Department of Defense / AFP / Scanpix / LETA

Иранский фрегат «Дена», находившийся в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки (две тысячи километров от Ирана) в 5:08 по местному времени 4 марта подал сигнал бедствия — и начал тонуть.

Военно-морские силы Шри-Ланки отправили корабли и самолеты для проведения спасательной операции, однако когда они прибыли на место, от фрегата, по словам представителя ланкийского флота Буддики Сампата, остались «только нефтяные пятна и спасательные плоты». «Мы нашли людей, плавающих в воде», — добавил он.

Одним из первых о потерпевшем бедствие иранском фрегате сообщило агентство Reuters, которое написало, что судно начало тонуть в результате удара подлодки — не уточнив, чья именно это была подлодка. На тот момент достоверных данных о погибших не было. При этом сообщалось, что неизвестна судьба 101 моряка.

Спустя несколько часов глава Пентагона Пит Хегсет официально объявил на брифинге, что иранский военный корабль, «который считал себя в безопасности в международных водах», потопила американская подводная лодка. Хегсет отметил, что это «первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны». «Как и в той войне — когда мы министерством обороны — мы сражаемся за победу», — заявил глава Пентагона.

В последний раз американская подводная лодка топила военный корабль торпедой во время Второй мировой войны — тогда целью американской подлодки USS Torsk стал японский фрегат береговой обороны «Кайбокан» в Японском море, пишет ресурс Military.com. Это произошло 14 августа 1945 года. На следующий день Япония объявила о капитуляции. Если говорить не только о ВМС США, в последний раз подлодка потопила вражеский военный корабль во время Фолклендской войны в 1982 году — это была атомная субмарина Королевского флота Великобритании, которая торпедировала аргентинский крейсер «Генерал Бельграно», отмечает Military.com.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США Дэн Кейн подтвердил, что фрегат был потоплен тяжелой торпедой Mark 48, выпущенной с подлодки ВМС США. На кадрах, опубликованных Пентагоном, запечатлен мощный взрыв в кормовой части иранского фрегата, после которого он ушел под воду. Стоимость одной торпеды — приблизительно 4,2 миллиона долларов, пишет Fox News.

По последним данным властей Шри-Ланки, в результате удара по фрегату погибли не менее 87 человек — их тела найдены на месте крушения. Еще 32 человека были спасены военно-морскими силами Шри-Ланки, их доставили в больницы. Всего на борту фрегата, по разным данным, было от 130 до 180 человек — остальные моряки числятся пропавшими без вести.

Фрегат «Дена», как пишет Reuters, принимал участие в военно-морских учениях, организованных Индией в Бенгальском заливе с 18 по 25 февраля. Associated Press отмечает, что в феврале 2023 года министерство финансов США ввело санкции в отношении иранского фрегата.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США «горько пожалеют о созданном ими прецеденте». «США совершили злодеяние на море, в 2000 милях от берегов Ирана. Фрегат „Дена“, находившийся в гостях у ВМС Индии с почти 130 моряками на борту, был атакован в международных водах без предупреждения», — написал Арагчи.

