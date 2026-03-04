Reuters: подлодка атаковала иранский корабль у берегов Шри-Ланки. 101 человек числится пропавшим без вести

Как минимум 101 человек числится пропавшим без вести и еще 78 человек ранены в результате удара подлодки по иранскому кораблю у берегов Шри-Ланки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Военно-морских силах и Минобороны Шри-Ланки.

Чья именно подлодка атаковала судно, в сообщении не поясняется.

По данным СМИ, утром 4 марта в территориальных водах Шри-Ланки в районе города Галле подал сигнал бедствия иранский фрегат «Дена» (IRIS Dena). ВМС Шри-Ланки ведут спасательную операцию в районе крушения судна.

Как минимум 30 человек с тонущего фрегата были спасены и доставлены в больницы Галле, заявляли власти Шри-Ланки.

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!