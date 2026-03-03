Последствия удара иранского беспилотника. Эль-Фуджайра, Объединенные Арабские Эмираты. 3 марта 2026 года Amr Alfiky / Reuters / Scanpix / LETA

Какую стратегию разработал Иран

Иран в войне с США и Израилем реализует план, который был разработан высшим командованием страны под руководством Али Хаменеи вскоре после 12-дневной войны в июне 2025 года. Его подготовили на случай нового конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на источник в иранском руководстве.

План предусматривал, что надо спровоцировать хаос на всем Ближнем Востоке и вызвать потрясения на мировых рынках. Цель — оказать давление на США и Израиль, которое вынудило бы их прекратить войну.

Как рассказал источник FT, план включает в себя атаки на энергетические объекты и нарушение воздушного сообщения в регионе. «У нас не было другого выбора, кроме как эскалировать конфликт и устроить большой пожар, чтобы все увидели. Когда наши „красные линии“ были пересечены в нарушение всех международных норм, мы больше не могли придерживаться правил игры», — заявил собеседник издания.

Подготовленный план, отмечает FT, был приведен в исполнение, несмотря на гибель Хаменеи и других высокопоставленных руководителей Ирана в первые же часы новой войны. «Это будет продолжаться. Будет дальнейшая эскалация. Чего они ожидали? Неужели они думают, что если глава исламской республики попадет под удар, ничего не произойдет?» — отметил источник газеты.

Часть плана, как пишет FT, заключается в децентрализации принятия военных решений — в результате разные воинские части могут изолированно действовать на основе общих инструкций, полученных заранее. Поэтому убийство высокопоставленных командиров не приводит к дезорганизации военных. По словам источника издания, в июне 2025 года команды «приходили сверху». Теперь же военные «на земле» заранее знают, что им надо делать, и действуют, не дожидаясь приказов, при этом поддерживая координацию с командным центром.

Атаки на Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие страны Персидского залива являются частью разработанной Ираном стратегии. Они призваны «сделать любое место, где могут находиться американцы, небезопасным», а также создать риски ухода инвесторов из региона.

Цель — вынудить арабские страны, которым из-за нестабильной обстановки будет угрожать бегство капитала, оказать давление на США, чтобы те свернули операцию. Однако, как пишет FT, эта часть плана очень рискованна для самого Ирана: арабские государства, которые в последние годы старались наладить отношения с Тегераном, из-за его атак могут, напротив, поддержать США и Израиль.

А какая стратегия у США?

The Washington Post пишет, что у Дональда Трампа, вероятно, вообще нет долгосрочной стратегии, которая определяла бы, что американцы должны делать после убийства Али Хаменеи.

Вот что говорит Трамп «Мне не скучно. Мы легко одержим победу» Трамп впервые после начала войны с Ираном выступил с речью в прямом эфире

Крупные военные операции США за последние десятилетия, в основном, сопровождались подробными планами по установлению демократических режимов вместо свергнутых авторитарных. Например, напоминает The Washington Post, перед вторжением в Ирак Пентагон разрабатывал план создания нового иракского правительства, который, как предполагалось, будет «тепло встречен освобожденным населением».

Однако ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в Ливии, несмотря на потраченные миллиарды долларов, США не смогли добиться нужного результата. Эти страны частично или даже полностью в итоге оказались под контролем террористических группировок. Трамп, как пишет The Washington Post, судя по всему, придерживается кардинально другого подхода, который не предусматривает какой-либо ответственности США за будущее Ирана в случае падения режима.

В европейских разведках, проанализировав итоги первого дня американо-израильских атак и публичные заявления Трампа, пришли к выводу, что его «план состоит в том, чтобы не иметь плана», рассказал The Washington Post источник в Берлине. По мнению европейцев, подробное изучение разных сценариев, которые могли сложиться после убийства Хаменеи, командой Трампа «очевидно, не было проведено».

Это вызывает серьезные опасения: Иран — огромная по территории страна с 90-миллионным населением, и в отсутствие централизованной власти она может скатиться в многолетний внутренний конфликт между шиитским большинством, курдами и белуджами, которые могут воспользоваться ситуацией, чтобы начать борьбу за независимость.

За три дня США и Израиль убили лидера Ирана и нанесли сильный ущерб военной инфраструктуре страны. Хватит ли этого для победы? И зачем Иран в ответ втягивает в войну весь Ближний Восток?

