Иран в войне с США и Израилем реализует план, который был разработан высшим командованием страны под руководством Али Хаменеи вскоре после 12-дневной войны в июне 2025 года. Его подготовили на случай нового конфликта, пишет Financial Times со ссылкой на источник в иранском руководстве.
План предусматривал, что надо спровоцировать хаос на всем Ближнем Востоке и вызвать потрясения на мировых рынках. Цель — оказать давление на США и Израиль, которое вынудило бы их прекратить войну.
Как рассказал источник FT, план включает в себя атаки на энергетические объекты и нарушение воздушного сообщения в регионе. «У нас не было другого выбора, кроме как эскалировать конфликт и устроить большой пожар, чтобы все увидели. Когда наши „красные линии“ были пересечены в нарушение всех международных норм, мы больше не могли придерживаться правил игры», — заявил собеседник издания.
Подготовленный план, отмечает FT, был приведен в исполнение, несмотря на гибель Хаменеи и других высокопоставленных руководителей Ирана в первые же часы новой войны. «Это будет продолжаться. Будет дальнейшая эскалация. Чего они ожидали? Неужели они думают, что если глава исламской республики попадет под удар, ничего не произойдет?» — отметил источник газеты.
Часть плана, как пишет FT, заключается в децентрализации принятия военных решений — в результате разные воинские части могут изолированно действовать на основе общих инструкций, полученных заранее. Поэтому убийство высокопоставленных командиров не приводит к дезорганизации военных. По словам источника издания, в июне 2025 года команды «приходили сверху». Теперь же военные «на земле» заранее знают, что им надо делать, и действуют, не дожидаясь приказов, при этом поддерживая координацию с командным центром.
Атаки на Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие страны Персидского залива являются частью разработанной Ираном стратегии. Они призваны «сделать любое место, где могут находиться американцы, небезопасным», а также создать риски ухода инвесторов из региона.
Цель — вынудить арабские страны, которым из-за нестабильной обстановки будет угрожать бегство капитала, оказать давление на США, чтобы те свернули операцию. Однако, как пишет FT, эта часть плана очень рискованна для самого Ирана: арабские государства, которые в последние годы старались наладить отношения с Тегераном, из-за его атак могут, напротив, поддержать США и Израиль.
The Washington Post пишет, что у Дональда Трампа, вероятно, вообще нет долгосрочной стратегии, которая определяла бы, что американцы должны делать после убийства Али Хаменеи.
Крупные военные операции США за последние десятилетия, в основном, сопровождались подробными планами по установлению демократических режимов вместо свергнутых авторитарных. Например, напоминает The Washington Post, перед вторжением в Ирак Пентагон разрабатывал план создания нового иракского правительства, который, как предполагалось, будет «тепло встречен освобожденным населением».
Однако ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в Ливии, несмотря на потраченные миллиарды долларов, США не смогли добиться нужного результата. Эти страны частично или даже полностью в итоге оказались под контролем террористических группировок. Трамп, как пишет The Washington Post, судя по всему, придерживается кардинально другого подхода, который не предусматривает какой-либо ответственности США за будущее Ирана в случае падения режима.
В европейских разведках, проанализировав итоги первого дня американо-израильских атак и публичные заявления Трампа, пришли к выводу, что его «план состоит в том, чтобы не иметь плана», рассказал The Washington Post источник в Берлине. По мнению европейцев, подробное изучение разных сценариев, которые могли сложиться после убийства Хаменеи, командой Трампа «очевидно, не было проведено».
Это вызывает серьезные опасения: Иран — огромная по территории страна с 90-миллионным населением, и в отсутствие централизованной власти она может скатиться в многолетний внутренний конфликт между шиитским большинством, курдами и белуджами, которые могут воспользоваться ситуацией, чтобы начать борьбу за независимость.
