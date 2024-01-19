Иран и Пакистан нанесли ракетные удары друг по другу. Это что, еще одна война? Большинство экспертов уверены, что нет. Обе страны десятки лет атакуют сепаратистов в приграничном районе

Сотрудники пакистанских сил безопасности в Кветте, столице провинции Белуджистан, на месте взрыва, совершенного одной из террористических группировок. 17 января 2024 года Fayyaz Ahmed / EPA / Scanpix / LETA

Иран и Пакистан обменялись ракетными ударами по территории друг друга. Целями этих ударов были названы базы сепаратистских группировок, борющихся за независимость Белуджистана — региона на границе Ирана, Пакистана и Афганистана, большую часть населения которого составляют представители народа белуджа.

Первым удары нанес Иран: 16 января государственные СМИ страны сообщили, что атаке подверглись штабы группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана в провинции Белуджистан, примерно в 50 километрах от ирано-пакистанкой границы. Подробностей атаки Тегеран не привел, лишь заявив, что в ее результате были уничтожены две штаб-квартиры группировки. Боевики «Джейш аль-Адль» в декабре взяли на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской приграничной провинции Систан и Белуджистан. Тогда погибли 11 полицейских.

Власти Пакистана заявили о гибели двух детей и ранении еще трех человек в результате иранской атаки. На следующий день Пакистан отозвал посла из Ирана, а также заявил, что оставляет за собой право на ответ «на этот провокационный поступок». Пакистан привел армию в полную боевую готовность.

Утром 18 января Пакистан атаковал цели в районе города Сераван в иранской провинции Систан и Белуджистан — для атаки использовали дроны и ракеты, запущенные с самолетов, которые не входили в иранское воздушное пространство. Власти Пакистана официально назвали произошедшее «хорошо скоординированными ударами по укрытиям террористов», объяснив свои действия имеющейся информацией о «надвигающейся крупномасштабной террористической активности». Источники турецкого агентства «Анадолу» сообщили, что атаке подверглись объекты «Освободительной армии Белуджистана».

Как сообщили власти иранского региона, в результате обстрела погибли девять человек, в том числе четверо детей. Они не были иранскими гражданами. Пакистан, в свою очередь, отчитался об убийстве нескольких боевиков (их точное число не приводилось).

При этом тон официального заявления министерства иностранных дел Пакистана был подчеркнуто миролюбивым: Иран в нем назвали «братской страной», к народу которой пакистанцы «относятся с уважением и привязанностью». Пакистанские власти отметили, что рассчитывают на поиск совместных решений по дальнейшей борьбе с терроризмом. «Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской республики Иран», — говорилось в заявлении.

В Иране удары осудили. В МИД для дачи объяснений вызвали пакистанского поверенного в делах — самого высокопоставленного дипломата, оставшегося в стране после отзыва посла.

Белуджистан — это где? И что там происходит?

Белуджистан — малозаселенный регион на востоке Иранского нагорья, поделенный между современными Ираном, Пакистаном и Афганистаном. Основную часть его населения составляют белуджи — народ иранской группы, представители которого, в основном, исповедуют ислам суннитского толка. Недра Белуджистана богаты газом и полезными ископаемыми, однако при этом он является в регионе одним из самых бедных и неразвитых в экономическом отношении.

Конфликт в Белуджистане продолжается больше полувека — он начался в 1948 году, когда в результате ухода Великобритании из региона было образовано государство Пакистан, основную роль в котором играли пенджабцы. Белуджи своего государства не получили. Сначала они пытались бороться за независимость, однако достаточно быстро отказались от этой идеи, согласившись быть частью Пакистана в обмен на значительную автономию.

В последующие годы конфликт, в основном, был вялотекущим. Он разгорался лишь несколько раз — в основном, в ответ на изменения в законодательстве Пакистана, направленные на ограничение автономии и усиление центральной власти. Когда в 1973 году премьер-министр Пакистана Зульфикар Бхутто распустил правительство Белуджистана по обвинению в госизмене и ввел в регионе чрезвычайное положение, белуджи ответили партизанской войной — за следующие четыре года с каждой из сторон были убиты по несколько тысяч комбатантов, также погибли примерно 16 тысяч мирных жителей. В итоге Пакистан сохранил контроль над регионом, но участники боевых действий получили амнистию, а автономия была восстановлена. В той войне властям Пакистана помогал Иран.

С начала 2000-х годов на фоне усиления «Аль-Каеды» и других радикальных группировок вялотекущий конфликт перекинулся на соседние иранские провинции, также населенные белуджами, и, помимо политического, приобрел и религиозный характер (белуджи — сунниты, а основная часть населения Ирана — шииты). В регионе стали регулярно происходить теракты. Иран и Пакистан большую часть времени совместно боролись против радикалов и сепаратистов. По приблизительным оценкам, в общей сложности с 2000 года в регионе были убиты почти пять тысяч мирных жителей.

Белуджийский повстанец в Пакистане, 2006 год John Moore / Getty Images

Сейчас в Белуджистане действуют как ультрарелигиозные, так и секуляристские группировки. Как отмечает Associated Press, сторонники «Джейш аль-Адль», позиции которой атаковал Иран, — это суннитские радикалы, предположительно имеющие связи с «Аль-Каедой». Их основная цель — борьба с иранскими шиитами. «Освободительная армия Белуджистана», подвергшаяся пакистанскому удару, — подчеркнуто светская националистическая группировка, которая под знаменем борьбы за независимость Белуджистана атакует пакистанских военных.

Что будет дальше?

Конфликт на границе Ирана и Пакистана вызвал большой резонанс в связи с продолжающейся войной Израиля с террористами ХАМАС в секторе Газа. Но большинство аналитиков не ожидают дальнейшего обострения. При этом эксперт журнала The Economist по вопросам обороны Шашанк Джоши во комментарии «Би-би-си» назвал текущую ситуацию «самой серьезной эскалацией, которую он только может вспомнить».

Действия и Ирана, и Пакистана являются, в первую очередь, демонстрацией силы для внутренней аудитории. Как отмечает Associated Press, власти Ирана должны показать, что контролируют ситуацию после недавнего теракта в городе Керман, когда погибли 94 человека (теракт стал одним из крупнейших в истории страны, ответственность за него взяло на себя «Исламское государство»), а также в связи с напряженностью в отношениях с Израилем и протестами оппозиции.

В Пакистане в феврале должны состояться выборы, и военным, играющим важную роль в политике страны, важно продемонстрировать свою силу. Пакистан столкнулся с экономическими трудностями, инфляция достигает двузначных значений. «В этой ситуации политики, находящиеся у власти, просто не могут позволить себе проявить слабость, так как в противном случае неминуемо окажутся под огнем критики со стороны оппозиции и могут потерять голоса», — заявил в комментарии РБК руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Эксперт по международной безопасности из Исламабада Сайед Мохаммед Али в беседе с The New York Times отметил, что «рассчитанный и своевременный» ответ Пакистана на удар Ирана был необходим, однако выразил уверенность, что теперь, когда формально этот ответ был дан, напряженность спадет, так как ни одна из сторон не выиграет от дальнейшей эскалации. «Ответные меры повышают риск эскалации, но в то же время дают возможность отойти от пропасти. По сути, обе стороны сейчас в равных условиях», — заявил «Би-би-си» эксперт Центра Вильсона Майкл Кугельман.

В то же время эксперт по безопасности в американском Институте мира Асфандир Мир в комментарии Reuters не исключил, что Иран все-таки пойдет на дальнейшее обострение, напомнив о других недавних агрессивных действиях Тегерана в регионе. По его мнению, действия Пакистана в целом могут вызвать дополнительное беспокойство в Тегеране — ударов по иранской территории стараются не наносить даже Израиль и США.

При этом Китай, ключевой международный игрок в регионе, поддерживающий партнерские отношения и с Ираном, и с Пакистаном, дал понять, что продолжение конфликта нежелательно. «Китай искренне надеется, что обе стороны смогут проявить спокойствие и сдержанность и избежать эскалации», — заявил после пакистанской атаки представитель МИД Китая.

Какое влияние имеет Иран

После нападения ХАМАС на Израиль по всему Ближнему Востоку активизировались «иранские прокси» Насколько хорошо Тегеран контролирует «Хизбаллу», хуситов и другие группировки?

Какое влияние имеет Иран

После нападения ХАМАС на Израиль по всему Ближнему Востоку активизировались «иранские прокси» Насколько хорошо Тегеран контролирует «Хизбаллу», хуситов и другие группировки?