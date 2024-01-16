Иран атаковал «шпионские центры» рядом с городом Эрбиль в Ираке. Взрывы от ударов произошли рядом с посольством США

Корпус стражей Исламской революции нанес удары по территории Иракского Курдистана около города Эрбиль. Об этом сообщили иранские государственные медиа, передает Reuters.

В сообщениях КСИР утверждает, что атака была произведена по «шпионским центрам» и «местам скопления антииранских террористических групп».

Источники Reuters сообщили, что взрывы были слышны в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля, в районе, где находится американское посольство. Строения, относящиеся к дипмиссии, повреждений не получили.

Телеканал ABC News со ссылкой на источник в иракских силах безопасности сообщает, что неподалеку американского посольства были атакованы восемь целей.

По данным Reuters и ABC News в результате ударов погибли четыре человека. Аэропорт Эрбиля был закрыт.

Иран периодически наносит удары по Иракскому Курдистану. В Тегеране утверждают, что в этом регионе находятся тренировочные лагеря иранских сепаратистов.