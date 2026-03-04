Пентагон: подлодка США потопила иранский военный корабль у берегов Шри-Ланки

Американская подлодка потопила иранский военный корабль в Индийском океане у берегов Шри-Ланки, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет во время специального брифинга по вопросам обороны США. Ранее об этом со ссылкой на источники писало агентство Reuters.

«Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах», — сказал Хегсет.

По его словам, американские военные также нанесли удары по основному боевому кораблю ВМС Ирана в Персидском заливе. Речь идет о корабле «Сулеймани», названный в честь бывшего иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит военными США во время первого срока нынешнего президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, утром 4 марта у берегов Шри-Ланки в районе города Галле подал сигнал бедствия иранский военный фрегат «Дена» (IRIS Dena). В итоге судно затонуло. Власти Шри-Ланки спасли 32 человек, которые находились на борту, а также достали из моря несколько тел.

Reuters со ссылкой на источники в Военно-морских силах и Минобороны Шри-Ланки сообщал, что удар по фрегату нанесла подводная лодка. При этом собеседники агентства в министерстве Шри-Ланки говорили, что пока неясно, кто именно атаковал судно.

