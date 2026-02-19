The Times: Великобритания не разрешила США использовать свои базы для удара по Ирану

Власти Великобритании не разрешили США использовать базы Королевских военно-воздушных сил для ударов по Ирану, сообщает газета The Times, не называя источник информации.

Речь идет о британских военно-воздушных базах в Фэрфорде, графство Глостершир в Англии, и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным издания, Белый дом разрабатывает план удара по Ирану, который предусматривает использование этих баз.

Обе базы использовались ВВС США. В Фэрфорде базируются американские тяжелые бомбардировщики, размещенные в Европе. Однако, по соглашению Лондона и Вашингтона, базы могут использоваться только для военных операций, предварительно согласованных с правительством Великобритании.

Британские власти пока не дали такого разрешения в связи с готовящейся операцией против Ирана. Они опасаются, что такие удары будут нарушением международного права, пишет The Times.

Позиция Лондона объясняется тем, что с точки зрения международного права нет различий между стороной, нанесшей удар, и той, что его поддержала, говорится в статье.

На этом фоне, утверждает газета, президент США Дональд Трамп отозвал свою поддержку сделке, в рамках которой правительство Кира Стармера собиралось вернуть Маврикию острова Чагос в Индийском океане. На одном из этих островов — острове Диего-Гарсия — находится одна из обсуждаемых . Трамп раскритиковал решение о передаче островов в соцсети Truth Social.

Несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран пытаются договориться о ядерной сделке, США накапливают военную силу на Ближнем Востоке.

В январе президент США Дональд Трамп объявил, что направил к берегам Ирана «большую армаду» во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». По данным CNN, он допускал новый удар по иранским ядерным объектам.

CNN и CBS News сообщили, что США готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные — 21-22 февраля.

Военная операция США в Иране, если она начнется, будет, скорее всего, масштабной, продолжающейся несколько недель кампанией, считает издание Axios.