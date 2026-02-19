CNN и CBS News: США готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные. Но Трамп еще не принял окончательное решение

Американские военные готовы начать удары по Ирану уже в субботу, 21 февраля, но президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение, сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В Белом доме продолжаются активные обсуждения потенциального удара, взвешиваются риски эскалации, а также политические и военные последствия, говорят собеседники телеканала.

О том, что военные готовы нанести удар в ближайшие выходные (21-22 февраля), также сообщает CNN. По данным одного из источников, в среду, 18 февраля, в Белом доме прошло совещание высокопоставленных чиновников администрации, посвященное ситуации в Иране. Трамп также был проинформирован об итогах переговоров с Тегераном. Примет ли президент США решение об ударах к выходным, остается неясным. «Он много времени уделяет размышлениям по этому поводу», — сказал один из источников CNN.

Пентагон временно выводит часть персонала из ближневосточного региона — в основном в Европу или обратно в США — в преддверии возможного ответа Ирана, говорят источники CBS News. Один из собеседников назвал такие действия перед потенциальной военной активностью стандартной практикой, которая не обязательно сигнализирует о неизбежности атаки.

17 февраля в Женеве завершился очередной раунд переговоров между США и Ирана. Вашингтон и Тегеран пытаются договориться о ядерной сделке. Обе стороны после встречи в Женеве заявили, что несмотря на небольшой прогресс, разногласия остаются «значительными». По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Иран пока не готов принять «красные линии», установленные Трампом. «Мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие. Мы не хотим распространения ядерного оружия. Если Иран получит ядерное оружие, то множество других режимов, как дружественных, так и не очень, последуют его примеру и получат ядерное оружие. Это стало бы катастрофой для американского народа», — говорил он.

По данным Axios, военная операция США в Иране, если она начнется, будет, скорее всего, масштабной, продолжающейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на операцию в Венесуэле.

