Трамп заявил, что отправил к берегам Ирана «большую армаду». Насколько она большая? И что она будет делать?
С 26 января на Ближнем Востоке развернута авианосная группа США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». О прибытии группы «для обеспечения региональной безопасности и стабильности» официально сообщило Центральное командование США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что отправил «большую армаду» к берегам Ирана. 28 января в своей соцсети Truth Social он прямо пригрозил нанести удары по Тегерану, если иранские власти не согласятся заключить ядерную сделку.
В 2015 году было утверждено соглашение Ирана с рядом стран (Совместный всеобъемлющий план действий), которое предусматривало сворачивание иранской ядерной программы.
В 2018-м Дональд Трамп во время своего первого президентского срока на основании разведданных о развитии иранской ядерной программы вывел США из сделки в одностороннем порядке. С тех пор переговоры Тегерана с Вашингтоном были безуспешными. В рамках этих переговоров США требовали полного отказа Ирана от разработки ядерного оружия.
В июне 2025 года США нанесли удары по основным иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп после этого утверждал, что ядерные возможности Тегерана были «полностью и окончательно уничтожены».
Западные издания со ссылкой на источники писали, что американские удары лишь отбросили иранские разработки на несколько месяцев, а Тегерану удалось переместить и спрятать большую часть запасов обогащенного урана.
Иран настаивает, что больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране.
Трамп грозил Ирану новыми ударами, если Тегеран попытается восстановить свою ядерную программу.
«Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем „Авраам Линкольн“, чем тот, который был отправлен в Венесуэлу», — заявил президент США. По его словам, военные корабли готовы выполнить свою миссию — «при необходимости с применением силы».
«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — заявил Трамп.
Он призвал Тегеран заключить соглашение, добавив, что «время на исходе» и следующая атака будет сильнее ударов, нанесенных в рамках операции «Полуночный молот» в июне 2025 года. Тогда воздушные и морские силы США разбомбили ядерные объекты Ирана.
Авианосец «Авраам Линкольн» больше недели добирался к берегам Ирана из Юго-Восточной Азии. Как сообщалось, помимо него, на Ближнем Востоке находятся эсминцы «Макфол» и «Митчер».
Где именно сейчас находится авианосная группа США, точно неизвестно, пишет «Русская служба Би-би-си». Сервис отслеживания данных о перелетах FlightRadar24 зафиксировал 26 января полет конвертоплана Osprey между точкой в Индийском океане близ берегов Омана и сушей. Такие конвертопланы базируются на авианосце. От точки в океане, где заметили Osprey, до иранского побережья — примерно 800 километров.
«Авраам Линкольн» способен нести до 90 самолетов и вертолетов, включая истребители F-35 Lightning II и F/A-18 Super Hornet. В свою очередь эсминцы несут на борту сотни ракет, в том числе десятки крылатых ракет Tomahawk для поражения наземных целей.
Служба фактчекинга BBC Verify подтвердила, что 18 января с британской базы «Лейкенхит» вылетели американские истребители F-15. Затем эти самолеты — или по крайней мере один из них — появились над Критом. Маршрут удалось отследить по транспондеру самолета-дозаправщика, который обычно сопровождает истребители в дальних перелетах.
У США в ближневосточном регионе есть восемь постоянных военных баз и более десяти временных. Крупнейшая из них — база авиации и флота Аль-Удейд в Катаре. Численность личного состава на них оценивают в 40-50 тысяч человек.
Если Соединенные Штаты решат нанести удары по Ирану, их главной силой станет именно авианосная группа, отмечает «Би-би-си». Удары также могут нанести стратегические бомбардировщики, которые не нужно перебрасывать в регион. Они могут взлететь со своих постоянных баз и с дозаправкой долететь до цели.
Центральное командование США, зона ответственности которого охватывает Ближний Восток, Центральную Азию и часть Восточной Африки, 26 января объявило об учениях авиации во всем регионе. Когда учения начнутся и когда закончатся, не уточняется.
Принял ли Трамп окончательное решение об ударе по Ирану, неясно. Он угрожал применить военную силу в ответ на жестокое подавление антиправительственных протестов в стране, но потом передумал.
Если США все же нанесут удар, Иран готов ответить «самым жестким образом», заявляли представители властей страны. Целями ответного иранского удара могут стать Израиль (главный союзник США в регионе), а также американские базы на Ближнем Востоке. В июне 2025-го Тегеран ответил на удары США обстрелом базы Аль-Удейд в Катаре, предварительно предупредив об атаке. Базу эвакуировали, ПВО Катара перехватило ракеты.
