Только сейчас становится понятно, как власти Ирана подавили протест. Time сообщает, что погибли 30 тысяч человек Вот новые свидетельства расправ над противниками режима аятолл

Протестная демонстрация в Тегеране, 8 января 2026 года Getty Images

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года с забастовки торговцев на Большом базаре Тегерана. За пару дней они распространились на всю страну. Десятки, а то и сотни тысяч человек выходили на улицы едва ли не всех крупных городов, требуя свержения режима аятолл.

Пик протестов пришелся на 8 января. В тот же день в Иране полностью отключили интернет, чтобы, во-первых, затруднить координацию действий протестующих, а во-вторых, пресечь распространение информации — в том числе видео демонстраций и их разгона. Телефонную связь тоже отключили.

По данным The New York Times, 9 января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал Верховному совету национальной безопасности страны подавить протесты любыми средствами.

Что мы раньше знали об убийствах

Журнал Time сообщает со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных чиновников министерства здравоохранения Ирана, что только за два дня — 8 и 9 января — вероятно, были убиты около 30 тысяч человек. По сведениям издания, государственные службы не справлялись даже с «утилизацией» тел погибших: запасы мешков для трупов закончились, а вместо машин скорой помощи стали использовать грузовые фуры.

Врачи и сотрудники экстренных служб, которые тайно вели подсчет погибших, передали Time результаты своих подсчетов — 30304 убитых к вечеру 9 января.

Если эти данные верны, события 8–9 января в Иране стоят в одном ряду с самыми массовыми убийствами в истории. Примерно столько же людей погибли во время осады Алеппо в ходе гражданской войны в Сирии — но эта осада длилась четыре года, и тогда применялось тяжелое вооружение, включая артиллерию и танки. В случае с Ираном речь идет о промежутке времени примерно в одни сутки — и применялось там только стрелковое оружие.

Как отмечает Time, убийства в Иране можно сопоставить разве что с расстрелом нацистами 33771 человека в урочище Бабий Яр в Киеве 29–30 сентября 1941 года. Это один из самых страшных эпизодов холокоста.

Иранская правозащитная организация в изгнании HRANA к 26 января подтвердила гибель 5520 участников протестов и 209 силовиков. Правозащитники продолжают проверять данные о гибели еще 17091 человека. Арестованы, по данным HRANA, более 40 тысяч человек. По версии иранских властей, погибли 3117 человек, из них протестующих — 690, остальные — жертвы «террористов и погромщиков». Иранским СМИ запретили публиковать другие оценки числа жертв.

Протесты в Иране были в основном подавлены к 12 января. Через несколько дней власти начали постепенно восстанавливать связь, заблокированную во время протестов: заработали телефоны и SMS, а 26 января было объявлено о снятии ограничений на интернет, хотя фактически шатдаун все еще продолжается.

Тем не менее, иранцам удалось передать журналистам и правозащитникам за границей сотни видеозаписей и свидетельств очевидцев в письменном виде или в виде аудиосообщений. The New York Times верифицировала многие из них.

На одном из видео запечатлено, как в Тегеране на протяжении шести минут стреляют по толпе из автоматов с крыши полицейского участка. Судя по всему, подобных случаев было очень много.

Врач из одной из больниц в Тегеране рассказал The New York Times, что 9–10 января он принимал по 70 человек в час с огнестрельными ранениями. Силовики приходили в больницы, требуя выдать им раненых, поэтому врачи организовывали подпольные пункты помощи вне медицинских учреждений.

В офтальмологическую больницу Фараби в Тегеране только 8 января доставили около 500 человек с ранениями глаз пулями и дробью. В последующие двое суток доставили еще несколько сотен пациентов.

Судя по тому, что многие люди получили ранения в голову, силовики целенаправленно стреляли на поражение — и не для того, чтобы ранить и обездвижить, а именно чтобы убить.

Как в Иране глушат интернет

Тела погибших в Тегеране свозили в центр судебной медицины Кахризак. Он оказался переполнен: черные пластиковые мешки с телами лежали в холодильниках, на полу, во дворе и на парковке. Родственников приводили в зал, где на экране по очереди показывали лица погибших с номерами.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Все равно хочу увидеть Тела убитых в морге в Тегеране AP / Scanpix / LETA

The Washington Post на основании свидетельств очевидцев, фото и видео подробно реконструировала один из эпизодов подавления протестов — стрельбу по демонстрантам и пожар на базаре в городе Решт на севере Ирана вечером 8 января. Силовики сначала применили слезоточивый газ. Толпа не разбежалась — и они открыли огонь из автоматов.

В крытой части базара начался пожар. Люди, которые скрылись там от стрельбы, стали выбегать наружу — а силовики (предположительно, военнослужащие Корпуса стражей исламской революции) по ним стреляли. Пожарные машины не подпускали к базару до часа ночи. Справиться с огнем им удалось только к утру.

После случившегося, как пишет The Washington Post со ссылкой на очевидцев, власти оказывали давление на семьи погибших, требуя не предавать произошедшее огласке. Один из жителей Решта рассказал, что знает о десяти погибших, чьи семьи под угрозами отказались публично говорить о смерти близких. Некоторых похоронили тайно в садах и полях.

