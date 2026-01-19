Участники протестов в Иране надеялись, что Трамп поможет им свергнуть власть аятолл. Он говорил, что «помощь уже в пути». А потом ничего не сделал «Он подстрекал иранцев и бросил их»

Shawn Thew / EPA / Bloomberg / Getty Images

После того, как 28 декабря в Иране начались массовые протесты, президент США Дональд Трамп начал угрожать атакой на иранский режим. Уже 2 января он публично допустил, что США могут помочь протестующим, а 13 января напрямую призвал их к свержению власти, пообещав, что «помощь уже в пути». Однако никакого удара США по Ирану до сих пор не последовало. The Washington Post и Axios выяснили, почему Трамп удержался от атаки на Иран (по крайней мере пока). «Медуза» пересказывает эти публикации.

Как Трамп обдумывал удар по Ирану

Хотя Трамп впервые пригрозил вмешаться в ситуацию в Иране еще 2 января («Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, США придут им на помощь»), его администрация на тот момент еще не рассматривала протесты как серьезную угрозу режиму аятолл. Американская разведка изначально оценила выступления как недостаточно энергичные. Эта оценка изменилась к 8 января, когда протестная активность в Иране резко выросла.

9 января в Белом доме прошло первое совещание высокого уровня о возможной реакции США на протесты в Иране. Высшим должностным лицом на нем был вице-президент Джей Ди Вэнс. К тому моменту власти Ирана отключили в стране интернет, начали использовать боевое оружие и стали массово убивать участников уличных акций.

Вскоре после этого совещания, в выходные 10-11 января, появилась информация о том, что Трампу представили несколько вариантов удара по Ирану. В это же время глава иранского МИД Аббас Арагчи связался со Стивом Уиткоффом, спецпосланником американского президента, чтобы обсудить с ним путь к деэскалации. «Несколько дней спустя этот неофициальный канал связи сыграл значительную роль в решении, принятом Трампом», — пишет Axios.

13 января в совещании о протестах в Иране впервые поучаствовал сам Трамп (до этого он лишь получал сводки разведки, а также доклады Вэнса и госсекретаря Марко Рубио). Советники предоставили ему варианты силовой реакции США, включая удары по объектам иранского режима с военных кораблей и подводных лодок. Трамп потребовал завершить подготовку к возможной атаке, но не отдал четкого приказа о ней.

14 января и в Белом доме, и в странах Ближнего Востока ждали, что Трамп отдаст приказ об атаке, сообщают Axios и The Washington Post. Иран закрыл свое воздушное пространство. С главной военной базы США на Ближнем Востоке начали эвакуировать персонал. Ожидалось, что приказ будет отдан после дневного совещания президента с командой по национальной безопасности. Но никакого приказа не последовало. «Он [Трамп] хотел продолжать наблюдать за ситуацией», — сказал источник Axios.

Что заставило Трампа отказаться от применения силы

По данным The Washington Post, 14 января — в день, когда ожидался приказ об ударе по Ирану, — Уиткофф передал Трампу послание иранских властей о том, что в знак деэскалации они отменяют массовые казни протестующих. Именно на это президент США позднее ссылался, комментируя ситуацию в Иране уже в более примирительном ключе. Возможно, Трамп решил, что так он сохранит лицо, отвечая на вопросы журналистов о том, почему его угрозы в адрес иранского режима не воплотились в жизнь. Но главные причины, вынудившие его отказаться от удара по Ирану, были более прагматичными.

В тот же день, 14 января, Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Тот предупредил, что Израиль еще не восстановил свои ресурсы после 12-дневной войны с Ираном летом 2025 года и не готов к возможному военному ответу Тегерана на атаку Вашингтона. Свои опасения высказали и другие союзники США на Ближнем Востоке — Саудовская Аравия, Катар и Египет. Они призвали Белый дом избегать боевых действий против Ирана, считая, что это скажется на стабильности во всем регионе.

Важную роль сыграло и соображение Пентагона о том, что у США сейчас недостаточно военной силы на Ближнем Востоке для отражения контратаки Ирана: в последние месяцы крупные морские силы были сосредоточены в Карибском море в рамках кампании давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако, пожалуй, главным аргументом против применения силы стало отсутствие гарантий того, что это приведет к быстрой смене власти в Иране. Трамп не был уверен, что предложенные ему военные варианты дадут желаемый результат — и не повлекут за собой проблемы для всего ближневосточного региона и его собственной «безупречной» репутации, пишет The Washington Post.

«Привел бы удар к смене режима [в Иране]? Ответ однозначно „нет“. Негативные последствия атаки перевесили бы любую выгоду с точки зрения наказания режима. В конечном итоге это все анализ затрат и выгод», — сказал газете источник, близкий к Белому дому.

Как отреагировали противники режима аятолл

Трамп пока воздерживается от нанесения удара по Ирану, но этот вариант все еще не исключен, подчеркнули собеседники The Washington Post и Axios. Тем не менее, многие участники иранских протестов, стихающих из-за репрессий, чувствуют себя преданными, пишет The Guardian.

«Народ Ирана поверил ему. Если он ничего не предпримет против этого жестокого режима, доверие будет подорвано, и народ Ирана не забудет, кто был с ним, а кто отвернулся», — сказал газете иранец из Канады Азам Джанграви, чей близкий друг был убит во время протестов в Исфахане.

«Я думала о том, насколько мы беспомощны: нам приходится молиться, чтобы другая страна напала на нас ради нашего спасения и свободы. Но сейчас меня переполняет злость. Мне кажется, Трамп снова пошел на попятную и разменял жизни иранской молодежи», — заявила живущая в Турции иранка Аанахита.

По словам анонимного европейского чиновника, многие иранцы верили и до сих пор верят, что президент США поможет им сменить власть. Если этого не произойдет, Трамп может войти в историю как человек, который «подстрекал мирных жителей Ирана к демонстрациям и обещал помощь, а затем бросил их», сказал чиновник в беседе The Washington Post.

Сложно оценить, насколько слова Трампа повлияли на протесты в Иране и жестокую реакцию режима на них. Но они точно отразились на публичной риторике иранских властей. 17 января верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что Трамп виноват в гибели тысяч иранцев, которых он «подстрекал» к беспорядкам.

Трамп в ответ назвал аятоллу «больным человеком». «Чтобы страна продолжала функционировать — пусть даже на очень низком уровне — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении, а не убивать людей тысячами ради сохранения контроля», — заявил он, имея в виду Хаменеи.

По данным иранских правозащитников на 18 января, в ходе протестов в Иране погибли не меньше 3900 человек. 19 января анонимный иранский чиновник подтвердил гибель как минимум пяти тысяч человек.

