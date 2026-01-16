«Я сам себя убедил». Трамп отрицает, что арабские страны убедили его отказаться от удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил 16 января, что никто не пытался убедить его отказаться от нанесения удара по Ирану.

«Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил», — сказал Трамп во время общения с журналистами. Так он ответил на вопрос, пытались ли власти арабских государств и Израиля убедить его не наносить удары по Ирану.

По словам Трампа, на его решение «сильно повлияло» то, что власти Ирана отменили более 800 казней путем повешения, которые планировали провести 15 января.

AFP сообщило 15 января, что власти Саудовской Аравии, Катара и Омана уговорили Трампа отказаться от нападения на Иран. Об этом агентству сообщил неназванный саудовский чиновник. Представители Ирана также сообщили, что Трамп уведомил Тегеран, что не будет нападать на страну.

Дональд Трамп ранее поддержал антиправительственные протесты в Иране, которые начались в конце декабря 2025 года. Трамп говорил, что США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана. По данным СМИ, президент США в том числе рассматривал возможность нанести удары по Ирану.

