AFP: арабские страны убедили Трампа «дать Ирану шанс»

Власти Саудовской Аравии, Катара и Омана уговорили президента США Дональда Трампа отказаться от нападения на Иран, сообщил агентству AFP высокопоставленный саудовский чиновник.

«Три страны Персидского залива предприняли длительные, отчаянные дипломатические усилия в последнюю минуту, чтобы убедить президента Трампа дать Ирану шанс продемонстрировать свои добрые намерения», — заявил чиновник.

По его словам, страны продолжают переговоры с США, чтобы «укрепить завоеванное доверие и сохранить нынешнюю позитивную атмосферу».

Арабские государства во главе с Саудовской Аравией просили власти США воздержаться от нанесения ударов по Тегерану, заявив, что попытка свергнуть иранский режим вызовет потрясения на нефтяных рынках и в конечном итоге навредит экономике США, сообщала ранее газета The Wall Street Journal.

Как утверждает посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам, Дональд Трамп уже известил Тегеран, что не будет нападать на страну и попросил проявить сдержанность в ответ и не наносить удары по американским объектам в регионе.

После начала протестов в Иране Дональд Трамп заявлял, что США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в связи с разгоном демонстраций и давлением властей на протестующих. The New York Times сообщал, что Трампу представили несколько вариантов новых ударов по Ирану, в том числе — по невоенным объектам в Тегеране. Однако 14 января Трамп заявил, что, по данным «надежных источников», власти Ирана отказались от казней участников протестов.

