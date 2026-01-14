WSJ: Саудовская Аравия, Оман и Катар призвали США отказаться от ударов по Ирану

Арабские государства во главе с Саудовской Аравией попросили власти США воздержаться от нанесения ударов по Тегерану, сообщила 13 января газета The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников из стран Персидского залива.

Страны заявили об этом Вашингтону после того, как США предупредили, что им следует быть готовыми к ударам по Ирану.

Представители Саудовской Аравии, Омана и Катара заявили Белому дому, что попытка свергнуть иранский режим вызовет потрясения на нефтяных рынках и в конечном итоге навредит экономике США, пишет WSJ. Страны опасаются, что удары по Ирану могут нарушить движение нефтяных танкеров через .

Представители Саудовской Аравии, по данным источников издания, заверили официальный Тегеран, что не будут участвовать в потенциальном конфликте и не разрешат Соединенным Штатам использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.

Власти Саудовской Аравии, Омана и Катара не ответили на запрос журналистов.

США рассматривают несколько вариантов действий в отношении Ирана из-за того, что в стране подавляют протесты. Администрация Дональда Трампа не уточняла, какие военные действия США готовят против Ирана. По данным The Wall Street Journal, варианты включают в том числе военные удары, кибератаки и новые санкции. По словам американских чиновников, Трамп пока не принял окончательного решения и обсуждает с помощниками, как поступить. При этом США призывают американцев и граждан стран-союзниц покинуть Иран.

Антиправительственные протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года. По данным правозащитных групп, в ходе силового подавления демонстраций погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

