Трамп: «Убийства в Иране прекратились. Казни не планируются»
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана не собираются казнить участников антиправительственных протестов, сообщает NBC News 14 января.
Трамп заявил, выступая в Овальном кабинете Белого дома, что США узнали, что «убийства в Иране прекращаются».
«Они прекратились. Они прекращаются, и никакие казни не планируются. Мне сказали, что это известно из надежных источников. Я уверен, что если это [казни] произойдет, мы все будем очень расстроены», — сказал Трамп во время подписания закона, касающегося молока в школах.
Они не будут проводить казнь, о которой многие говорили в последние несколько дней. Сегодня должен был быть день казни.
Трамп предупредил, что США примут «очень жесткие меры» против Ирана, если в стране пройдут казни.
По данным США и правозащитных организаций, Иран собирался 14 января казнить первого участника протестов, 26-летнего Эрфана Солтани.
Дональд Трамп ранее осудил убийства участников антиправительственных протестов в Иране. По данным правозащитников, в ходе протестов погибли более 2500 человек.
Американские власти рассматривают несколько вариантов давления на Иран — от новых санкций до военных ударов по Тегерану. Источник агентства Reuters в Европе сообщил 14 января, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. На этом фоне США начали выводить военных со своей крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке.