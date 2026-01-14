Трамп: «Убийства в Иране прекратились. Казни не планируются»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана не собираются казнить участников антиправительственных протестов, сообщает NBC News 14 января.

Трамп заявил, выступая в Овальном кабинете Белого дома, что США узнали, что «убийства в Иране прекращаются».

«Они прекратились. Они прекращаются, и никакие казни не планируются. Мне сказали, что это известно из надежных источников. Я уверен, что если это [казни] произойдет, мы все будем очень расстроены», — сказал Трамп во время подписания закона, касающегося молока в школах.

Они не будут проводить казнь, о которой многие говорили в последние несколько дней. Сегодня должен был быть день казни.

Трамп предупредил, что США примут «очень жесткие меры» против Ирана, если в стране пройдут казни.

По данным США и правозащитных организаций, Иран собирался 14 января казнить первого участника протестов, 26-летнего Эрфана Солтани.

Дональд Трамп ранее осудил убийства участников антиправительственных протестов в Иране. По данным правозащитников, в ходе протестов погибли более 2500 человек.

Американские власти рассматривают несколько вариантов давления на Иран — от новых санкций до военных ударов по Тегерану. Источник агентства Reuters в Европе сообщил 14 января, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. На этом фоне США начали выводить военных со своей крупнейшей военной базы на Ближнем Востоке.

