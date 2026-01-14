США выводят часть войск с баз на Ближнем Востоке. Иран угрожает нанести по ним удар

США в качестве меры предосторожности выводят часть военнослужащих со своих главных баз на Ближнем Востоке на фоне роста напряженности в регионе, сообщил Reuters американский чиновник на условиях анонимности.

Ранее высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters, что Тегеран предупредил соседей, принимающих американские войска, что готов нанести удары по базам США в случае, если Вашингтон ударит по Ирану.

По данным CNN, некоторым военным предложили покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре — крупнейшую базу США на Ближнем Востоке. Там дислоцируются 10 тысяч военнослужащих. В июне Иран атаковал эту базу после того, как США нанесли удар по иранским ядерным объектам.

Президент США Дональда Трампа говорил, что Вашингтон «готов прийти на помощь» участникам антиправительственных акций в Иране, которые власти страны жестоко подавляют. Среди прочего он грозил, что США рассматривают «несколько очень жестких вариантов» действий в отношении Ирана. По данным СМИ, речь может идти о применении военной силы. Накануне США призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран.