Reuters: в Европе ожидают удар США по Ирану в течение 24 часов

США, вероятно, применят военную силу в отношении Ирана, заявили 14 января агентству Reuters два европейских чиновника. Один из них сказал, что это может произойти «в ближайшие 24 часа».

Израильский чиновник также сообщил Reuters, что президент США Дональд Трамп, похоже, принял решение о военных действиях против Ирана, хотя масштабы и сроки вмешательства пока не ясны.

Президент США Дональд Трамп поддержал антиправительственные протесты в Иране, которые продолжаются с 28 декабря. Американский лидер осудил силовое подавление протестов и пообещал помощь демонстрантам. Власти США, по данным американских медиа, рассматривали различные варианты вмешательства, в том числе военные удары, кибератаки и новые санкции в отношении Ирана. На этом фоне США начали вывод части своих войск с баз на Ближнем Востоке.

Что Трамп может сделать с Ираном?

Что может сделать Трамп с Ираном? Например, убить аятоллу Али Хаменеи или долго бомбить страну Четыре сценария — по версии газеты The Telegraph

