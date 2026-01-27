Трамп отправил к Ирану «большую армаду» — по его словам, она «больше, чем у берегов Венесуэлы»
Рядом с Ираном находится «большая армада» США, заявил Дональд Трамп в интервью изданию Axios.
26 января в зону ответственности Центрального командования США вошел авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln). Упомянув его в интервью, Трамп сказал: «У нас рядом с Ираном большая армада. Больше, чем у Венесуэлы».
Президент США отказался обсуждать, какие варианты действий в отношении Ирана ему предоставила команда по национальной безопасности, но отметил, что дипломатия остается возможной. «Они хотят заключить сделку. Я это знаю. Они звонили неоднократно. Они хотят поговорить», — сказал Трамп.
По словам источников Axios, Трамп еще не принял окончательного решения. На этой неделе он должен провести дополнительные консультации, и ему будут представлены новые военные варианты, пишет издание. Чиновники Белого дома говорят, что вариант удара по Ирану все еще рассматривается, хотя протесты уже в значительной степени подавлены.
На брифинге для журналистов высокопоставленный американский чиновник заявил, что Белый дом «открыт для предложений» о переговорах с Ираном.
В конце декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты. Трамп поддержал демонстрантов и пригрозил властям Ирана «очень жесткими» вариантами действий в ответ на убийства протестующих. The New York Times сообщал, что Трампу представили несколько вариантов новых ударов по Ирану, в том числе — по невоенным объектам в Тегеране. Однако позже Трамп сообщил, что, по данным «надежных источников», власти Ирана отказались от казней участников протестов.