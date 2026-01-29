CNN: Трамп снова рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам. В числе вариантов также авиаудары по лидерам Ирана

Дональд Трамп рассматривает возможность нового масштабного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы не принесли прогресса, пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, в числе вариантов — авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, которые считаются ответственными за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и государственным учреждениям.

США и Иран ранее обменивались сообщениями через оманских дипломатов, а также — через спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и министра иностранных дел исламской республика Аббаса Арагчи. Недолгое время, как утверждает один источник CNN, обсуждалась возможность личной встречи (не уточняется, на каком уровне), но она так и не состоялась. По словам другого собеседника, в последние дни никаких серьезных прямых переговоров не велось.

По информации CNN, США выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими чиновниками: постоянное прекращение обогащения урана, ограничение дальности иранских баллистических ракет и прекращение поддержки военизированных группировок в регионе. Иран уклонился от требования ограничить дальность ракет и заявил США, что готов обсуждать только свою ядерную программу.

Трамп еще не принял решение, но считает, что военные возможности США расширились, поскольку теперь в регионе находится американская авианосная группа США. В идеале Трамп хочет нанести мощный удар, который заставит Тегеран принять условия США, сказал один из источников. Если приказ об атаке будет отдан, Трамп захочет как можно скорее объявить о победе, уточняет CNN.

США в ночь на 22 июня 2025 года нанесли удары по основным иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп после этого утверждал, что ядерные возможности Тегерана были «полностью уничтожены». Западные издания со ссылками на источники писали, что американские удары лишь отбросили иранские разработки на несколько месяцев, а Тегерану удалось переместить и спрятать большую часть запасов обогащенного урана.

В конце января 2026-го Трамп заявил, что США отправили к Ирану «большую армаду — больше, чем у Венесуэлы», но отметил, что дипломатия остается возможной. «Они хотят заключить сделку. Я это знаю. Они звонили неоднократно. Они хотят поговорить», — сказал Трамп. Axios писал, что Трамп должен провести дополнительные консультации, где ему будут представлены новые военные варианты в отношении Ирана.

