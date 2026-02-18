Иран и Россия проводят совместные военно-морские учения на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном

Военно-морские силы Ирана и России проводят совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана, сообщили государственные иранские и российские СМИ.

В частности, корвет Балтийского флота «Стойкий» находится в порту Бендер-Аббас в с 14 февраля. Накануне пресс-служба флота сообщила, что «Стойкий» вместе с кораблями Военно-морского флота Ирана провели военно-морское учение «Пассекс» в акватории Оманского залива.

«Российские и иранские военные моряки синхронизировали действия для обеспечения безопасности гражданского судоходства», — отчиталось Минобороны РФ, опубликовав видео маневров российского корабля.

Иранское агентство Mehr сообщает, что, по данным командующего первым военно-морским районом иранских ВМС капитана Хассана Магсудлу, морские учения РФ и Ирана также запланированы на 19 февраля.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев и агентство Tasnim анонсировали на конец февраля совместные маневры в Ормузском проливе российских, иранских и китайских кораблей в рамках учения «Морской пояс безопасности — 2026». Они проводятся ежегодно с 2019 года по инициативе Ирана.

Учения проходят на фоне напряженности в отношениях Ирана и США. Вашингтон и Тегеран пытаются договориться о ядерной сделке. Представители Ирана даже говорят о прогрессе в переговорах, но США тем временем накапливают военную силу на Ближнем Востоке.

В январе президент США Дональд Трамп объявил, что направил к берегам Ирана «большую армаду» во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». По данным CNN, Трамп допускал, что может нанести новый удар по иранским ядерным объектам.

Учения иранских и российских ВМС, отмечает The Wall Street Journal, проходят недалеко от «Авраама Линкольна». В свою очередь верховный лидер Ирана Али Хаменеи накануне фактически грозил потопить авианосец. «Еще опаснее, чем авианосец — оружие, способное отправить его на морское дно», — сказал Хаменеи в телеобращении.

Издание Axios утверждает, что Белый дом близок к войне на Ближнем Востоке, а кампания будет масштабной, продлиться несколько недель и, вероятно, вместе с США в ней будет участвовать Израиль. По словам одного из собеседников журналистов, Трампу надоел затянувшийся конфликт с Ираном. «Часть его окружения предостерегают от войны с Ираном, но я думаю, что с вероятностью 90% в ближайшие несколько недель мы увидим боевые действия», — сказал Axios один из советников лидера США.