Антиамериканский плакат в Тегеране Morteza Nikoubazl / NurPhoto / Getty Images

Президент США Дональд Трамп снова рассматривает возможность ударов по Ирану. По данным источников CNN, близких к Белому дому, среди возможных вариантов — убийства руководителей правительства и силовых структур, ответственных за жестокое подавление протестов, а также по ядерным объектам и государственным ведомствам.

Источники Reuters добавляют, что на сей раз, в отличие от ударов, нанесенных летом 2025 года, цель Трампа — не уничтожение иранской ядерной программы, а смена режима. При этом публично Трамп говорит о новой «ядерной сделке», предполагающей полный отказ Ирана от обогащения урана, а также об ограничении иранской ракетной программы и поддержки прокси на Ближнем Востоке (таких как «Хизбалла» в Ливане и хуситы в Йемене).

В первой половине января, когда весь Иран был охвачен протестами против власти аятолл, Трамп несколько раз прямо призывал демонстрантов продолжать борьбу и обещал им помощь. Однако тогда американские военные не смогли ему гарантировать, что смогут в короткие сроки нанести исламской республике достаточный ущерб, чтобы гарантировать свержение власти. Значительные американские силы были отвлечены на Венесуэлу. Трамп отказался от ударов по Ирану.

Участники протестов в Иране надеялись, что Трамп поможет им свергнуть власть аятолл. Он говорил, что «помощь уже в пути». А потом ничего не сделал «Он подстрекал иранцев и бросил их»

Американская ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» уже прибыла в Индийский океан. На военные базы в регионе, в том числе в Катаре и Бахрейне, переброшены дополнительные силы. Речь по-прежнему идет только о самолетах, кораблях и ракетах — возможность наземного вторжения не рассматривается.

Как отмечает Reuters, арабские и израильские союзники предупреждают Трампа, что с помощью ударов с воздуха свергнуть иранский режим едва ли получится. Но президент США рассчитывает, что эти удары вдохновят иранцев возобновить протесты.

Трамп заявил, что отправил к берегам Ирана «большую армаду». Насколько она большая? И что она будет делать?

Хотя Иран ослаблен 12-дневной войной против Израиля и США в июне 2025 года и массовыми протестами, он все еще может представлять значительную угрозу для американских баз и союзников в регионе. Саудовская Аравия и ОАЭ уже отказались дать американцам разрешение на использование своего воздушного пространства для атаки на Иран, опасаясь, что могут пострадать от ответного удара.

У Ирана все еще есть возможность сопротивляться США. Он может заминировать Ормузский пролив — проход из Персидского залива в Аравийское море, через который перевозят четверть всей нефти мира. Кроме того, ему достаточно будет потопить один американский корабль, чтобы нанести противнику тяжелейший моральный урон — особенно учитывая, что популярность Трампа и без того падает из-за внутриполитической ситуации. Иранские военно-морские силы — это в первую очередь роевой флот (множество малых судов и дронов), и на такую операцию они вполне способны.

Как отмечает «Би-би-си», сценарий, при котором точечные удары по военным базам и ядерным объектам приводят к падению режима и демократическому транзиту, следует считать чрезмерно оптимистичным. Как альтернативу можно рассматривать «венесуэльский сценарий»: режим сохраняется, но смягчает свою политику и выполняет требования США — сворачивает ядерную и ракетную программы, сокращает поддержку прокси, ослабляет репрессии внутри страны.

Но наиболее вероятен, по версии «Би-би-си», сценарий замены теократического режима аятолл военной диктатурой — скорее всего, коллективной, составленной из представителей Корпуса стражей Исламской революции.

Наконец, не исключено, что дальнейшее ослабление исламской республики приведет не к диктатуре и не к демократии, а к гражданской войне. Этот сценарий большинство государств региона рассматривает как худший из возможных.

Только сейчас становится понятно, как власти Ирана подавили протест. Time сообщает, что погибли 30 тысяч человек Вот новые свидетельства расправ над противниками режима аятолл

