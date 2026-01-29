Казалось, в Иране все закончилось — протесты подавлены Но Трамп все еще думает о военных ударах
Президент США Дональд Трамп снова рассматривает возможность ударов по Ирану. По данным источников CNN, близких к Белому дому, среди возможных вариантов — убийства руководителей правительства и силовых структур, ответственных за жестокое подавление протестов, а также по ядерным объектам и государственным ведомствам.
Источники Reuters добавляют, что на сей раз, в отличие от ударов, нанесенных летом 2025 года, цель Трампа — не уничтожение иранской ядерной программы, а смена режима. При этом публично Трамп говорит о новой «ядерной сделке», предполагающей полный отказ Ирана от обогащения урана, а также об ограничении иранской ракетной программы и поддержки прокси на Ближнем Востоке (таких как «Хизбалла» в Ливане и хуситы в Йемене).
В первой половине января, когда весь Иран был охвачен протестами против власти аятолл, Трамп несколько раз прямо призывал демонстрантов продолжать борьбу и обещал им помощь. Однако тогда американские военные не смогли ему гарантировать, что смогут в короткие сроки нанести исламской республике достаточный ущерб, чтобы гарантировать свержение власти. Значительные американские силы были отвлечены на Венесуэлу. Трамп отказался от ударов по Ирану.
Американская ударная группа во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» уже прибыла в Индийский океан. На военные базы в регионе, в том числе в Катаре и Бахрейне, переброшены дополнительные силы. Речь по-прежнему идет только о самолетах, кораблях и ракетах — возможность наземного вторжения не рассматривается.
Как отмечает Reuters, арабские и израильские союзники предупреждают Трампа, что с помощью ударов с воздуха свергнуть иранский режим едва ли получится. Но президент США рассчитывает, что эти удары вдохновят иранцев возобновить протесты.
Хотя Иран ослаблен 12-дневной войной против Израиля и США в июне 2025 года и массовыми протестами, он все еще может представлять значительную угрозу для американских баз и союзников в регионе. Саудовская Аравия и ОАЭ уже отказались дать американцам разрешение на использование своего воздушного пространства для атаки на Иран, опасаясь, что могут пострадать от ответного удара.
У Ирана все еще есть возможность сопротивляться США. Он может заминировать Ормузский пролив — проход из Персидского залива в Аравийское море, через который перевозят четверть всей нефти мира. Кроме того, ему достаточно будет потопить один американский корабль, чтобы нанести противнику тяжелейший моральный урон — особенно учитывая, что популярность Трампа и без того падает из-за внутриполитической ситуации. Иранские военно-морские силы — это в первую очередь роевой флот (множество малых судов и дронов), и на такую операцию они вполне способны.
Как отмечает «Би-би-си», сценарий, при котором точечные удары по военным базам и ядерным объектам приводят к падению режима и демократическому транзиту, следует считать чрезмерно оптимистичным. Как альтернативу можно рассматривать «венесуэльский сценарий»: режим сохраняется, но смягчает свою политику и выполняет требования США — сворачивает ядерную и ракетную программы, сокращает поддержку прокси, ослабляет репрессии внутри страны.
Но наиболее вероятен, по версии «Би-би-си», сценарий замены теократического режима аятолл военной диктатурой — скорее всего, коллективной, составленной из представителей Корпуса стражей Исламской революции.
Наконец, не исключено, что дальнейшее ослабление исламской республики приведет не к диктатуре и не к демократии, а к гражданской войне. Этот сценарий большинство государств региона рассматривает как худший из возможных.