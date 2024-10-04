Великобритания вернет Маврикию острова Чагос в Индийском океане. На одном из них находится американско-британская военная база

Великобритания согласилась передать Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане, включающим более 60 островов.

В совместном заявлении правительств Великобритании и Маврикия говорится, что соглашение «исправит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон поддержке благосостояния жителей Чагоса».

Британское правительство также заявило, что Маврикий теперь может реализовать программу переселения на островах (за исключением острова Диего-Гарсия), а Великобритания обеспечит поддержку жителям Чагоса, которым пришлось уехать при отделении архипелага.

На острове Диего-Гарсия, входящем в архипелаг, находится совместная военная база Великобритании и США, которая, как пишет Sky News, «играет решающую роль в стабильности региона и международной безопасности». С нее в том числе вылетали самолеты, участвовавшие в войне в Ираке 2003 года и в войне в Афганистане. По соглашению база останется под контролем британского правительства как минимум на следующие 99 лет.

Президент США Джо Байден поддержал решение о передаче Чагоса Маврикию, назвав соглашение свидетельством того, что «посредством дипломатии и партнерства страны могут преодолеть давние исторические проблемы и достичь мирных и взаимовыгодных результатов».

Соглашение обусловлено договором, который еще будет дорабатываться, но стороны пообещали стремиться заключить его как можно скорее.

Великобритания предоставила своей бывшей колонии Маврикию независимость в 1968 году, однако планы по созданию совместной военной базы с США стали причиной того, что острова Чагос были отделены от остальной части. В итоге около двух тысяч жителей архипелага были принудительно переселены британским правительством на Маврикий и Сейшельские острова. С тех пор они активно боролись за возвращение в свои дома.

Великобритания должна была передать контроль над Чагосом Маврикию после решения Международного суда ООН, вынесенного в 2019 году, однако британское правительство с ним не согласилось. Позже решение суда поддержала и Генассамблея ООН. Первый раунд переговоров о передаче островов начался в 2022 году. В декабре 2023 года при Дэвиде Кэмероне на посту министра иностранных дел переговоры были прекращены, однако пришедшее в 2024 году лейбористское правительство их возобновило.