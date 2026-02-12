Дуров: блокировка телеграма и перевод россиян в Max «лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей»

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал попытки властей России «директивно навязать» жителям страны «другое приложение» с помощью блокировки телеграма. Что это за «другое приложение» Дуров не уточнил, но, вероятно, имел в виду государственный мессенджер Max.

«В качестве аргумента за блокировку Telegram и принудительный перевод россиян в другое приложение иногда ссылаются на пример Китая и его мессенджера WeChat. Но это сравнение ошибочно», — считает Дуров.

WeChat, утверждает он, не назначали «национальным мессенджером» и не навязывали людям. Приложение стало «абсолютным лидером в свободной конкурентной борьбе начала 2010-х». «Лишь после того как WeChat органически завоевал большинство аудитории, государство начало интегрировать в него свои услуги», — говорится в посте.

Аналогичным образом, по мнению Дурова, главными мессенджерами в Южной Корее и Японии стали KakaoTalk и LINE соответственно.

То есть попытка России директивно навязать населению сервис не имеет успешных примеров в мировой практике. В мире существуют всего три лидирующих на своих рынках локальных мессенджера, и все они стали результатом рыночной конкуренции, а не назначения чиновниками, Конкуренция — движущая сила инноваций. Ее устранение лишь снизит качество жизни и безопасность общения людей.

Роскомнадзор объявил 10 февраля, что продолжает ограничивать работу телеграма в России. В этот день у пользователей возникли проблемы с загрузкой медиафайлов. 11 февраля блокировка телеграма затронула не менее 15 регионов России, сообщал проект «На связи».

Против блокировки телеграма выступили некоторые депутаты Госдумы, в том числе лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, Z-блогеры, российские военные, участвующие в войне с Украиной, а также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.