Группа депутатов хотела узнать у правительства, почему блокируют телеграм. Госдума отказалась направлять такой запрос

Госдума проголосовала против протокольного поручения, которое подготовили депутаты от «Справедливой России» и КПРФ, предлагавшие узнать у министерства цифрового развития причины блокировки телеграма в России.

За проект проголосовали 77 депутатов, против — 102, сообщает РБК. Проект поддержали представители КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей», против выступила «Единая Россия», а ЛДПР не голосовала, сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Авторы проекта предлагали, чтобы думский комитет по информационной политике запросил у Минцифры информацию «о наличии самого факта замедления работы мессенджера», причинах замедления, правовых основаниях для этого и перспективах дальнейшей работы телеграма в России.

Против «замедления» телеграма ранее публично выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Роскомнадзор объявил 10 февраля, что продолжает ограничивать работу телеграма в России. В этот день у пользователей возникли проблемы с загрузкой медиафайлов. По состоянию на 11 февраля блокировка телеграма затронула не менее 15 регионов России, сообщил проект «На связи».

Читайте также

Телеграму в России конец? Или нет? Власти в четвертый раз за полгода «ограничивают» мессенджер. Кажется, все идет к полной блокировке

Читайте также

Телеграму в России конец? Или нет? Власти в четвертый раз за полгода «ограничивают» мессенджер. Кажется, все идет к полной блокировке