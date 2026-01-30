«Медиазона» опубликовала полный список погибших и пропавших без вести на крейсере «Москва»

Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров установили имена и фамилии 20 погибших моряков и еще восьми пропавших без вести в результате украинского удара по российскому ракетному крейсеру «Москва»

Ранее в январе 2-й Западный окружной военный суд раскрыл данные о потерях на крейсере, признав, что он затонул после украинского ракетного удара. Виновным в уничтожении крейсера был признан командир 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрей Шубин, которого заочно приговорили к пожизненному заключению. Вскоре эта публикация пропала с сайта суда.

«Медиазона» опубликовала первый полный список моряков, погибших на крейсере «Москва». Согласно официальным реестрам РФ, восемь человек из этого списка формально до сих пор не объявлены умершими.

По данным издания, как минимум 20 погибших были срочниками. Большинство погибших моряков — 15 человек — жили в аннексированном Крыму или Севастополе, трех человек призвали на срочную службу из регионов Дальнего Востока.

Российские власти и Минобороны до сих пор не обнародовали список погибших на крейсере.

Полный список погибших и пропавших без вести при ударе по крейсеру «Москва»:

Аксенов Виктор Дмитриевич , 20 лет, срочник, матрос из города Петровска-Забайкальска Забайкальского края, числится пропавшим без вести;

Афашагов Тахир Замирович , 40 лет, старший матрос из Севастополя;

Бегерский Виталий Владимирович , 20 лет, срочник, старший матрос из города Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край;

Вахрушев Иван Леонидович , 41 год, старший мичман из Севастополя;

Геплюк Вячеслав Михайлович , 35 лет, капитан-лейтенант из Севастополя;

Герок Данил Михайлович , 22 года, старший матрос из Севастополя;

Грудинин Сергей Сергеевич , 21 год, срочник, матрос из села Ильиновка Октябрьского района Амурской области, числится пропавшим без вести;

Ефимов Павел Алексеевич , 21 год, срочник, матрос из Самары;

Ефременко Никита Сергеевич , 19 лет, срочник, матрос из города Приозерск Ленинградской области;

Китаев Даниил Эдуардович , 18 лет, срочник, старший матрос из Балаклавы, Севастополь;

Ковалев Владимир Алексеевич , 22 года, старший матрос из станицы Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской области;

Козырь Аким Александрович , 23 года, срочник, рядовой из Севастополя;

Криворог Валерий Олегович , 37 лет, капитан-лейтенант из Севастополя, числится пропавшим без вести;

Кутняк Игорь Олегович , 22 года, срочник, матрос из Севастополя, числится пропавшим без вести;

Муртазаев Мухаммед Серверович , 18 лет, срочник, матрос из села Майское Джанкойского района Крыма, числится пропавшим без вести;

Наумкин Максим Александрович , 23 года, лейтенант из города Уссурийск Приморского края;

Поздняков Сергей Сергеевич , 19 лет, срочник, рядовой из села Зыбины Белогорского района Крыма;

Пустовет Артем Сергеевич , 18 лет, срочник, матрос из Краснодара;

Савин Леонид Викторович , 20 лет, срочник, матрос из города Алупка Крыма;

Сыромясов Никита Алексеевич , 20 лет, срочник, матрос из города Сысерть Свердловской области, числится пропавшим без вести;

Тарасов Марк Михайлович , 24 года, срочник, матрос из Петербурга, числится пропавшим без вести;

Франтин Иван Владимирович , 23 года, срочник, матрос из села Паданы Карелии;

Цывов Андрей Сергеевич , 19 лет, срочник, матрос из села Ильичево Ленинского района Крыма, числится пропавшим без вести;

Черемискин Дмитрий Александрович , 39 лет, старший мичман из села Лема Зуевского района Кировской области;

Шакуро Георгий Хейямович , 20 лет, срочник, матрос из Севастополя;

Ширинкин Виктор Юрьевич , 20 лет, срочник, матрос из села Краснореченка Грибановского района Воронежской области;

Шкребец Егор Дмитриевич , 20 лет, срочник, рядовой из Севастополя;

, 20 лет, срочник, рядовой из Севастополя; Щербина Илья Алексеевич, 20 лет, срочник, матрос из города Новозыбков Брянской области.

Вооруженные силы Украины атаковали крейсер «Москва» 13 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру нанесли удар двумя ракетами «Нептун». Крейсер затонул 14 апреля.

Минобороны РФ первоначально сообщило, что погиб один человек, а 27 моряков пропали без вести. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил, что погибли 37 человек. Суд в Севастополе в ноябре 2022 года признал погибшими 17 моряков. Русская служба «Би-би-си» и «Медиазона» в январе 2023-го сообщили, что установили имена 22 погибших членов экипажа.

Во вторую годовщину гибели крейсера «Москва» в Севастополе открыли памятник погибшему экипажу. На нем указаны имена, фамилии, даты жизни и звания 21 моряка. У 19 из них датой смерти значится 13 апреля 2022 года.

Потопить крейсер «Москва» украинским военным помогла низкая облачность Радар заметил цель на большом расстоянии, потому что его сигнал отражался от облаков к воде и обратно. Реконструкция событий от «Украинской правды»

Потопить крейсер «Москва» украинским военным помогла низкая облачность Радар заметил цель на большом расстоянии, потому что его сигнал отражался от облаков к воде и обратно. Реконструкция событий от «Украинской правды»