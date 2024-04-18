В сети появились фото памятника погибшему экипажу крейсера «Москва» в Севастополе. На нем 19 фамилий

Телеграм-канал «Zаписки мичмана Птичкина» опубликовал фотографии мемориала погибшим во время войны в Украине морякам 30-й дивизии надводных кораблей, в составе которой находился затонувший крейсер «Москва» Черноморского флота РФ. На публикацию обратили внимание «Важные истории».

На памятнике, установленном в аннексированном Севастополе, указаны имена, фамилии, даты жизни и звания 21 моряка. У 19 из них датой смерти значится 13 апреля 2022 года — в этот день по крейсеру «Москва» был нанесен удар, на следующий день судно затонуло.

Как отмечают «Важные истории», среди погибших членов экипажа крейсера указаны шесть рядовых, четыре матроса, четыре старших матроса, главный старшина, двое старших мичманов, лейтенант и капитан-лейтенант. 11 погибших — мужчины 2000-го года рождения и младше.

О том, что в Севастополе открыли памятник погибшим во время войны в Украине морякам, в том числе членам экипажа «Москвы», рассказал 14 апреля отец погибшего матроса Егора Шкребца Дмитрий Шкребец. По его словам, мемориал размещен напротив того места в гавани, где обычно стоял крейсер. Церемония состоялась 13 апреля и носила «неофициальный характер». Шкребец также отмечал, что многих членов семей погибших военнослужащих с «Москвы» оповестили всего за день до церемонии, и они не успели приехать. Других близких погибших моряков не оповестили вовсе.

Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру был нанесен удар двумя ракетами «Нептун».

Минобороны РФ также утверждало, что экипаж крейсера был эвакуирован, но потом сообщило, что погиб один человек, а еще 27 моряков пропали без вести. В ноябре 2022 года суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков. Русская служба «Би-би-си» и «Медиазона» сообщали о 22 погибших членах экипажа. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о гибели 37 человек.

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