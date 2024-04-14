Отец матроса, погибшего на «Москве»: в Севастополе открыли памятник морякам затонувшего крейсера. Капитана и часть родственников не позвали

В аннексированном РФ Севастополе открыли памятник погибшим во время войны в Украине морякам 30-й дивизии надводных кораблей, большинство из которых — члены последнего экипажа затонувшего крейсера «Москва», рассказал отец погибшего на «Москве» матроса Егора Шкребца Дмитрий Шкребец. На его пост во «ВКонтакте» обратило внимание издание «Агентство».

По словам Шкребца, мемориал был установлен во вторую годовщину гибели крейсера и размещен напротив того места в гавани, где обычно стояла «Москва». Церемония прошла 13 апреля и носила «неофициальный характер».

Отец погибшего моряка утверждает, что многих членов семей погибших военнослужащих с «Москвы» оповестили за день до церемонии, и они не успели приехать. Другую часть близких погибших моряков не оповестили вовсе.

«Почему на открытие не были приглашены люди, непосредственно причастные к созданию этого мемориала, а также члены экипажа крейсера и капитан корабля Куприн Антон Валерьевич (который хотел там присутствовать, как и в первую годовщину), мне неизвестно», — рассказал Шкребец, отметив, что на церемонии был командующий Черноморским флотом РФ Сергей Пинчук.

По словам отца погибшего моряка, на мемориале написаны имена и фамилии 20 членов экипажа «Москвы», тогда как Минобороны РФ официально сообщало об одном погибшем и 27 пропавших без вести моряках. «А это значит, что 8 членов экипажа крейсера до сих пор находятся в статусе пропавших без вести», — считает Шкребец.

Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру был нанесен удар двумя ракетами «Нептун».

В Минобороны России сразу после затопления крейсера заявили, что весь экипаж эвакуирован, но позже признали, что один человек погиб, а еще 27 моряков пропали без вести. В ноябре 2022 года суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков.

Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о гибели 37 человек. «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» установили имена 22 погибших членов экипажа.