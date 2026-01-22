Суд в России признал, что при ударе Украины по крейсеру «Москва» погибли 20 человек

2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, раскрыл данные о погибших на крейсере «Москва», но вскоре удалил свою публикацию, сообщает «Медиазона» 22 января.

Суд сообщил, что «от взрыва, пожара и дыма [на крейсере] погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек — пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, длившейся свыше шести часов».

Суд сообщил об этом, вынося заочный приговор по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии обвинения, именно он отдал приказ нанести ракетный удар по крейсеру «Москва» в апреле 2022 года.

Вооруженные силы Украины атаковали крейсер «Москва» 13 апреля 2022 года. Минобороны России заявило, что на борту произошел пожар, ставший причиной детонации боеприпасов и последующего затопления. В Украине утверждали, что по крейсеру нанесли удар двумя ракетами «Нептун». Крейсер затонул 14 апреля.

Минобороны РФ первоначально сообщило, что погиб один человек, а 27 моряков пропали без вести. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил, что погибли 37 человек. Суд в Севастополе в ноябре 2022 года признал погибшими 17 моряков. Русская служба «Би-би-си» и «Медиазона» в январе 2023-го сообщили, что установили имена 22 погибших членов экипажа.

Во вторую годовщину гибели крейсера «Москва» в Севастополе открыли памятник погибшему экипажу. На нем указаны имена, фамилии, даты жизни и звания 21 моряка. У 19 из них датой смерти значится 13 апреля 2022 года.

