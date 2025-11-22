The Guardian: американские генералы на следующей неделе прилетят в Москву для обсуждения мирного плана

Группа американских генералов под руководством министра армии США Дэна Дрисколла, вероятно, вскоре посетит Москву для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на американские источники.

Издание не приводит никаких потенциальных деталей возможного визита, отмечая лишь, что он может состояться в конце следующей недели.

Делегация под руководством Дрисколла 20 ноября в Киеве официально представила план президенту Украины Владимиру Зеленскому. После этого тот сообщил, что Киев готов начать работу над мирным соглашением на базе плана.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября заявил, что Россия получила текст плана «по имеющимся каналам взаимодействия» с США. При этом он подчеркнул, что «предметно» с Москвой это предложение до сих пор никто не обсуждал.