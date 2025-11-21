Запад в шоке. Зеленский в панике. Евросоюз штормит Как в российском телевизоре рассказывают о мирном плане. Бонус: в Z-каналах считают, что Россию «хотят надуть»

НТВ

Программа «Сегодня», 16:00

В Белом доме считают план приемлемым для обеих сторон и требуют от Киева ответа прямо сейчас. Предусматриваются серьезные уступки со стороны Украины. Это повергло в шок Запад. Зарубежная пресса пытается принять новую реальность, где Киев теряет как боевые, так и политические позиции. План называют капитуляцией Киева. СМИ муссируют детали: отказ от перспектив вступления в НАТО, сокращение армии, признание Донбасса и Крыма российской территорией. По итогам встречи с американцами [Владимир] Зеленский заявил о приверженности миру без конкретики и резких формулировок. [Дмитрий] Песков сказал, что Россия открыта к диалогу на основе договоренностей в Анкоридже.

Россия 1

Программа «Вести», 16:30

Коррупционный скандал крайне некстати для Киева наложился на предложенный Штатами мирный план. Паникующий Зеленский пытается убрать из этого документа пункт о проведении аудита западной помощи. Вторые сутки подряд штормит и ЕС, оставшийся за бортом большой политики. [Эммануэль] Макрон, [Фридрих] Мерц и [Кир] Стармер, отменив все, провели срочный разговор с Зеленским, чуть ли не требуя согласовывать с ними все детали. Вероятно, они готовят контрпредложение. В Европе военная истерия. Песков заявил, что успехи ВС РФ — способ принудить Киев к миру, и Украине лучше договариваться сейчас, чем потом. Москва готова к диалогу при условии устранения первопричин кризиса. Песков подчеркнул, что предметно пока ничего не обсуждается.

Первый канал

Новости в 18:00

Речь идет о принуждении Зеленского к миру. США дают понять, что время вышло. У Киева есть максимум неделя, в противном случае поставки оружия прекратятся. Все комментируют: «Это не мирный план, а документ о капитуляции», «речь о полном уничтожении суверенитета», «Путин побеждает, он получит даже больше территории, чем сейчас». В Европе говорят, что с прежнего курса не свернут. Мерц, Зеленский, Макрон и Стармер созвонились и отвергли ключевые положения плана. США считают план кратчайшим путем к миру, его поддерживает [Дональд] Трамп. Зеленский на словах выразил готовность к обсуждению, но как обычно говорил о некоем «справедливом мире». А в Совбезе ООН Украина план Трампа раскритиковала.

Бонус.

Новый план — практически все то же самое, что мы слышали по итогам Аляски, только добавили дербан российских активов. В СБ ООН Украина снова говорит, что не откажется от НАТО и потери территорий — но при желании США всегда легко продавливают «красные линии» Киева. Большая часть пунктов — декларативные затычки, на которые можно согласиться, а потом саботировать их. Все это уже было в Минских соглашениях. Один из самых больших вопросов — численность ВСУ. Хитрые западники предлагают сократить ее до 600 тысяч человек. Но до войны было 250 тысяч. Хотят надуть. Из Европы — предсказуемый вой и истерика из-за плохой сделки. Руководство ЕС настроено продолжать войну до последнего украинца в интересах собственных кошельков. Акции европейского ВПК рушатся, поэтому продолжение войны необходимо Европе, как воздух. Вероятно, план целиком не отвергнут, но на него напишут встречное предложение, которое, со своей стороны, уже отвергнет Россия. После этого все вернется на круги своя.

