«Они нам тоже нужны». Трамп заявил, что США не могут истощать свой запас ракет «Томагавк»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут истощать свои запасы ракет «Томагавк».

Отвечая на вопросы журналистов после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп, в частности, заявил, что ракеты «Томагавк» — «очень мощные, очень точные и эффективные, но они нам тоже нужны».

«Мы не можем истощить наши запасы ради безопасности нашей страны», — подчеркнул он.

На вопрос, пытался ли Путин убедить Трампа не передавать Украине ракеты «Томагавк», президент США ответил: «Конечно, а как вы думаете? Он что, скажет: „Пожалуйста, продай эти Томагавки, я очень это ценю“?». Трамп также вновь повторил, что «никто не хочет, чтобы „Томагавки“ летели в его сторону».

Власти США ранее сообщили, что рассматривают возможность предоставить Украине ракеты «Томагавк», дальность полета которых превышает 2400 километров. Передачу этих ракет, как сообщалось, Трамп обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонных разговоров 11 и 12 октября. Ожидается, что поставки «Томагавков» станут и ключевой темой переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне.

Власти России расценивают возможную поставку ракет «Томагавк» как эскалацию конфликта. Владимир Путин говорил, что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона. В ходе телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося накануне визита Зеленского в Вашингтон, президент РФ предостерег США от поставок «Томагавков» Украине.

