Трамп созвонится с Путиным накануне встречи с Зеленским
Президент США Дональда Трамп в четверг, 16 октября, проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на источник.
Обновление. Позже Трамп сообщил, что проводит телефонный разговор с Путиным.
Телефонный разговор Трампа и Путина состоится за день до встречи американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Как отмечает Axios, Путин и Трамп обсудят войну в Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил журналистам, что 16 октября у Путина «возможен вечерний международный телефонный разговор». С кем будет разговор, не уточнялось.
Встрече Зеленского и Трампа в Белом доме пройдет 17 октября. Планируется, что президенты обсудят новые поставки Украине американских вооружений, в том числе ракет «Томагавк». Зеленский и Трамп дважды за два дня говорили по телефону, но личная встреча после этих бесед понадобилась, так как «есть определенные вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону», писал Axios.