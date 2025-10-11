Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. По данным Axios, они обсуждали передачу Украине ракет «Томагавк»

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский 11 октября провели телефонный разговор. Два источника Axios сообщили, что среди прочего обсуждалась передача Украине американских дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». Были ли принято какое-то окончательное решение по этому вопросу, источники издания не сообщили.

Сам Зеленский написал в телеграм-канале, что с Трампом был «хороший разговор, очень продуктивный». «Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, он также поздравил Трампа с началом реализации мирного плана для Ближнего Востока. Это «успех» и «сильный результат», подчеркнул президент Украины. «И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война», — добавил Зеленский.

Власти США ранее сообщили, что рассматривают возможность предоставить Украине ракеты «Томагавк», дальность полета которых превышает 2400 километров.

6 октября Трамп заявил, что «в некотором смысле» принял решение о поставке дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» Украине. Он не уточнил, о каком решении идет речь — получит Киев или нет эти ракеты.

В России назвали возможную поставку ракет «Томагавк» эскалацией конфликта. Владимир Путин говорил, что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона.