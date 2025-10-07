Президент США Дональд Трамп заявил, что «в некотором смысле» принял решение о поставке дальнобойных крылатых ракет «Томагавк» Украине. Он не уточнил, о каком решении идет речь — получит Киев или нет эти ракеты.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп добавил, что хотел бы знать, для чего именно ВСУ будут применять «Томагавки», если США поставят их Украине.

«Думаю, мне надо узнать, что они будут с ними делать. Куда они будут их посылать? Наверное, я должен задать этот вопрос», — добавил он, отметив, что «не стремится к эскалации».

Власти США ранее сообщили, что рассматривают возможность предоставить Украине ракеты «Томагавк», дальность полета которых превышает 2400 километров.

В России назвали возможную поставку ракет «Томагавк» эскалацией конфликта. Владимир Путин говорил, что такие поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона.

Источники Reuters называли маловероятными поставки «Томагавков» Украине. Американский чиновник заявил агентству, что недостатка в этих ракетах у Вашингтона нет, но имеющиеся запасы предназначены для вооруженных сил США и других целей.