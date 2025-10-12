Зеленский сообщил, что провел второй за два дня телефонный разговор с Трампом. Они обсудили «усиление дальнобойности» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 12 октября провел второй за два дня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер назвал беседу «продуктивной».

«Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности», — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, в ходе беседы они также обсудили «много деталей по энергетике» — в последние дни Россия усилила удары по энергетическим объектам Украины.

Дональд Трамп на момент публикации не комментировал состоявшийся телефонный разговор.

В ходе телефонного разговора 11 октября, по данным издания Axios, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали передачу Украине ракет «Томагавк», дальность полета которых превышает 2400 километров. Приняли ли США окончательное решение по этому вопросу, неизвестно.