Зеленский прилетел в США для переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 октября прилетел в США, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные сервисов мониторинга авиаперелетов.

Самолет Зеленского приземлился на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона.

За несколько часов до прибытия Зеленского украинская делегация во главе с начальником его офиса Андреем Ермаком, которая находится в Вашингтоне с начала недели, провела встречу со спецпосланником Китом Келлогом. На этой встрече, сообщил Ермак, были согласованы «ключевые приоритеты и акценты» предстоящих переговоров Зеленского и Дональда Трампа.

Встреча президентов Украины и США в Белом доме запланирована на пятницу, 17 октября.

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме будет уже третьей с начала года. Первая состоялась в конце февраля и завершилась публичным скандалом. Вторая прошла в августе в присутствии лидеров европейских стран, на ней обсуждались послевоенные гарантии безопасности для Украины.

Как предполагается, ключевым вопросом на предстоящих переговорах будут поставки американского оружия в Украину, в том числе ракет «Томагавк», которые Киев просит у Вашингтона с начала войны.

16 сентября по инициативе России состоялся телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По его итогам они договорились встретиться в Будапеште. Как подчеркнули в Кремле, Путин во время разговора предостерег Трампа от поставок «Томагавков» Украине, заявив, что это ухудшит отношения России и США.

Читайте также

Кажется, Трамп близок к тому, чтобы все-таки поставить в Украину «Томагавки». Чем эти ракеты помогут ВСУ? Почему они вызывают такое раздражение в Кремле? И внесут ли «Томагавки» перелом в ход войны?

Читайте также

Кажется, Трамп близок к тому, чтобы все-таки поставить в Украину «Томагавки». Чем эти ракеты помогут ВСУ? Почему они вызывают такое раздражение в Кремле? И внесут ли «Томагавки» перелом в ход войны?