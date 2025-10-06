Московский суд запретил телеграм-канал группы «Порнофильмы»

Тверской суд Москвы признал запрещенным на территории России телеграм-канал группы «Порнофильмы». На постановление суда обратила внимание «Верстка».

Решение вынесли еще 16 июля, но в реестре запрещенной информации Роскомнадзора канал пока не появился.

Иск о запрете телеграм-канала направила прокуратура Москвы. Претензии у ведомства возникли из-за видео лидера «Порнофильмов» Владимира Котлярова, которое он опубликовал в канале 23 мая 2024 года. Тогда на музыканта составили административный протокол о «дискредитации» армии РФ. В ответном обращении он заявил, что российская армия сама себя дискредитирует.

«Оккупация чужих территорий, мародерство в чужих домах, пытки, изнасилования, похищения украинских детей, массовые убийства — всем этим армия РФ занимается ежедневно, чем дискредитирует себя сама каждый день. Поэтому, мне кажется, было бы разумно, если бы суд перенаправил свои претензии куда-нибудь в другое место, например, в Минобороны», — говорил Котляров на видео.

Эту запись направили на психолого-лингвистическую экспертизу. Согласно ее выводам, лидер «Порнофильмов» характеризовал действия российской армии «как преступные, связанные с захватом чужой государственной территории, с грабежами, физическими насилиями, истязаниями, приводящими к физическим и моральным страданиям людей, а также к смерти».

В итоге суд решил запретить не только это видео Котлярова, но и телеграм-канал целиком.

Музыканты группы «Порнофильмы» после начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступили с антивоенной позицией и уехали из России. В сентябре 2023 года Минюст РФ объявил лидера группы Владимира Котлярова «иностранным агентом». Позже на него составили административный протокол по статье о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Российские власти активно подвергают цензуре творчество «Порнофильмов». По решению судов в список экстремистских материалов внесены песни группы «Выключите гимн» и «Нищих убивай!», а композиции «Роди мне 1000 детей» и «Это пройдет» удалены со стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора.