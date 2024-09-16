Apple Music по требованию Роскомнадзора скрыл от российских пользователей песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы»

Сервис Apple Music скрыл от пользователей из России песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы», обратила внимание «Роскомсвобода». При попытке послушать композицию появляется сообщение: «Данная песня сейчас не доступна в вашей стране или регионе».

В группе сообщили, что Apple Music выполнила требование Роскомнадзора.

Apple скрыл песню для пользователей из России по требованию РКН. О том, что песня исчезла, мы узнали от слушателей, никаких официальных писем по этому поводу нам не приходило. Это было в конце августа. Скорее всего, письмо от «Эппла» получает дистрибьютор, который заливает музыку на площадки. С площадками напрямую артисты не взаимодействуют никак.

Песня «Это пройдет» не внесена в список экстремистских материалов, отмечает «Роскомсвобода». В октябре 2023 года ссылки на текст и аккорды песни внесли в реестр запрещенных сайтов. Композиция также пропала из российских стриминговых сервисов «Яндекс Музыка» и VK Music.

Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров написал песню «Это пройдет» на фоне протестов в Москве из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.

После начала полномасштабной войны в Украине музыканты «Порнофильмов» выступили с антивоенной позицией и уехали из России. Минюст РФ объявил Котлярова «иностранным агентом». На него также составили административный протокол по статье о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

В России запрещены как минимум еще две песни группы «Порнофильмы». Композицию «Роди мне 1000 детей» внесли в реестр запрещенной информации. Песню «Нищих убивай!» включили в список экстремистских материалов.

Вот как «Порнофильмы» исполнили «Это пройдет» в августе 2019-го

«Ваши действия незаконны, расходимся. Россия для грустных». Лидер группы «Порнофильмы» выступил на фестивале в форме омоновца

Вот как «Порнофильмы» исполнили «Это пройдет» в августе 2019-го

«Ваши действия незаконны, расходимся. Россия для грустных». Лидер группы «Порнофильмы» выступил на фестивале в форме омоновца