Суд в Петербурге запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы»

Санкт-Петербургский городской суд признал «экстремистским материалом» композицию «Выключите гимн» группы «Порнофильмы».

Административный иск о запрете трека подавала прокуратура. Ведомство ссылалось на экспертизу, согласно которой текст песни содержит «психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей».

Композиция «Выключите гимн» вышла на альбоме 2014 года «Молодость и панк-рок».

Выключите Гимн! Pornofilmy — Topic

Ранее власти РФ запрещали уже как минимум три песни группы «Порнофильмы». Композицию «Нищих убивай!» также включили в список экстремистских материалов, а песни «Роди мне 1000 детей» и «Это пройдет» удалили со стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину музыканты «Порнофильмов» выступили с антивоенной позицией и уехали из России. Минюст РФ объявил лидера группы Владимира Котлярова «иностранным агентом». На него также составили административный протокол по статье о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).