Великобритания, Канада и Австралия официально объявили о признании Палестины

О признании государственности Палестины официально объявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Кир Стармер заявил, что британское правительство признает Палестину, «чтобы возродить надежду на мир и решение о двух государствах». Он подчеркнул, что считает ХАМАС «жестокой террористической организацией», у которой «не должно быть никакой роли в правительстве» и пообещал в ближайшее время начать работу по введению новых санкций против лидеров ХАМАС в дополнение к уже введенным. «Это [признание Палестины] полная противоположность их злобным планам. Это решение — не награда для ХАМАС», — говорится в заявлении премьер-министра Великобритании.

«Более 75 лет назад мы признали Государство Израиль родиной еврейского народа. Сегодня мы присоединяемся к более чем 150 странам, которые также признают Палестинское государство», — заявил Стармер.

В заявлении канадского премьера говорится, что нынешнее правительство Израиля «проводит неустанную политику расширения поселений на Западном берегу», а постоянные нападения на Газу «привели к гибели десятков тысяч мирных жителей» и разрушительному голоду, и именно в этом контексте Канада признает Палестину и «предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для Палестины, так и для Израиля».

В совместном заявлении австралийского премьера Энтони Альбанезе и главы МИД страны Пенни Вонг говорится, что таким образом Австралия «признает законные и давние стремления народа Палестины к собственному государству». Австралия называет действия по признанию государственности Палестины «частью скоординированных международных усилий по созданию нового импульса для решения проблемы двух государств».

В конце мая 2024 года о признании Палестины объявили власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании. За этим последовали аналогичные решения стран G7 — Франции и Великобритании. Затем о намерении признать Палестину в июле и августе соответственно также объявили Канада и Австралия. В МИД Израиля решение канадского правительства признать Палестину называли «наградой для ХАМАС» и «ударом по усилиям по достижению прекращения огня в Газе». США и Израиль государственность Палестины не признают и критикуют.

Читайте также

Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль

Читайте также

Франция и Великобритания собираются признать Палестину Это во многом символический жест. Но страны Европы продолжают политическое и экономическое давление на Израиль