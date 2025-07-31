Канада вслед за Францией и Великобританией решила признать Палестину. Трамп предупредил, что это «сильно усложнит» заключение торговой сделки с США

Канада собирается признать палестинское государство на 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре 2025 года, объявил премьер-министр страны Марк Карни.

«Канада давно привержена решению о создании двух государств — независимого, жизнеспособного и суверенного палестинского государства, живущего бок о бок с Государством Израиль в мире и безопасности», — сказал Карни. Он добавил, что Оттава осуждает израильское правительство, которое «допустило катастрофу в секторе Газа».

По словам премьер-министра Канады, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заверил его, что проведет в 2026 году выборы, в которых ХАМАС «не будет принимать никакого участия», и обязался «не милитаризировать» палестинское государство.

О намерении признать Палестину на Генеральной ассамблее ООН вечером 30 июля также объявила Мальта. Премьер-министр Роберт Абела заявил, что это часть усилий страны «по достижению прочного мира на Ближнем Востоке». Reuters отмечает, что впервые Абела объявил о планах признать Палестину в мае, заявив, что это произойдет на конференции ООН в июне, но эта конференция позже была отложена.

В МИД Израиля решение канадского правительства назвали «наградой для ХАМАС» и «ударом по усилиям по достижению прекращения огня в Газе».

Дональд Трамп заявил, что решение Канады признать Палестину станет препятствием в торговых отношениях с США. «Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это сильно усложнит для нас заключение торгового соглашения с ними», — написал он в соцсети Truth Social.

Канада стала третьей страной «Большой семерки», объявившей о намерении признать независимость палестинского государства. Первым из лидеров G7 о решении признать Палестину сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, вслед за ним — премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Еще в мае независимость Палестины также признали три европейские страны — Норвегия, Ирландия и Испания. На тот момент государство Палестина официально признавали 143 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай. США и Израиль государственность Палестины не признают.

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