Великобритания в сентябре объявит о признании Палестины независимым государством, если Израиль не предпримет «существенных шагов» для прекращения «ужасающей ситуации» в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По словам Стармера, Израиль должен достигнуть соглашения о прекращении огня, а также «ясно дать понять», что не собирается аннексировать Западный берег и остается приверженным процессу мирного урегулирования по формуле «два государства для двух народов».

Стармер подчеркнул, что Лондон не ставит знак равенства между Израилем и ХАМАС и что требования Великобритании к террористической группировке остаются неизменными: ХАМАС должен освободить всех заложников, согласиться на прекращение огня, разоружиться и согласиться с тем, что не будет больше управлять Газой.

В сентябре откроется очередная сессия Генассамблеи ООН. 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что на этой сессии Париж официально объявит о признании Палестины независимым государством.

Парламент Израиля 23 июля принял резолюцию в поддержку аннексии Западного берега реки Иордан. Этот документ носит декларативный характер, правительство Израиля не объявляло о намерении аннексировать Западный берег.

Издание «Гаарец» 29 июля написало, что Нетаниягу может начать аннексировать сектора Газа, если ХАМАС в течение нескольких. дней не согласится на прекращение огня.

Сейчас Палестину признают независимым государством более 140 стран мира. Среди них — Россия, Украина, Китай, Индия, Испания, Бразилия. Не признают независимость Палестины, среди прочих, США, Канада, Япония, Германия, Израиль.