Парламент Израиля принял декларацию с призывом аннексировать Западный берег реки Иордан. Юридических последствий у этого решения нет

Кнессет (парламент) Израиля принял резолюцию в поддержку аннексии Западного берега реки Иордан.

За документ, который поддерживает «распространение израильского суверенитета на Иудею, Самарию и долину реки Иордан», проголосовал 71 депутат, 17 выступили против.

Как подчеркивает The Jerusalem Post, принятая резолюция носит декларативный характер и не будет иметь каких-либо юридических последствий.

Заместитель лидера Палестины Махмуда Аббаса Хусейн аль-Шейх назвал резолюцию «опасной эскалацией, которая подрывает перспективы мира» и «прямым посягательством на права палестинского народа».

Западный берег реки Иордан является одной из двух составных частей (наряду с сектором Газа) Государства Палестина, которое находится в процессе создания и которое признают в качестве независимого государства 147 из 193 членов ООН (но не Израиль). Де-факто Палестинская национальная администрация полностью контролирует лишь 17% территории Западного берега, оставшаяся часть находится под контролем Израиля (полным или частичным).

По версии ООН, Западный берег находится под военной оккупацией Израиля с 1967 года. Власти Израиля не признают такую терминологию, считая территорию спорной.

Международный суд ООН в июле 2024 года постановил, что присутствие Израиля на Западном берегу Иордана уже само по себе де-факто является аннексией. Суд также отметил, что еврейские поселения на этой территории, которые Израиль строит на протяжении десятилетий, являются незаконными.

Власти Израиля никогда официально не объявляли о планах аннексировать Западный берег.

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