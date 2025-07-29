«Гаарец»: Биньямин Нетаниягу предложит начать аннексию территорий сектора Газа, если ХАМАС не согласится на прекращение огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ближайшее время предложит министрам правительства план аннексии территорий в секторе Газа, пишет израильское издание «Гаарец» со ссылкой на источники.

Согласно плану, Израиль объявит, что дает ХАМАС несколько дней, чтобы согласиться на перемирие, а в случае отказа начнет аннексию территории сектора. Она будет постепенной, пока весь сектор не будет аннексирован.

План, по данным издания, получил одобрение администрации президента США Дональда Трампа.

Как отмечает «Гаарец», раньше Нетаниягу «не испытывал энтузиазма» по поводу аннексии территорий, однако теперь готов пойти на такой шаг, чтобы сохранить от развала свое правительство, праворадикальное крыло которого недовольно недавним решением Нетаниягу увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

Израиль находится под жестким международным давлением из-за того, что в секторе Газа, по данным гуманитарных организаций, распространяется массовый голод: правозащитники и правительства стран мира обвиняют Иерусалим в блокировании гуманитарной помощи. Нетаниягу утверждает, что «голода нет» и что Израиль отправляет достаточное количество помощи, но ее «крадет ХАМАС». Минздрав Газы (он подконтролен ХАМАС; на эти сведения опираются международные организации, считая их наиболее достоверными), ежедневно сообщает о случаях смерти от голода в секторе.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 24 июля, что Франция официально признает Палестину независимым государством.

23 июля парламент Израиля принял резолюцию в поддержку аннексии Западного берега реки Иордан. Этот документ носит декларативный характер и не приведет к каким-либо юридическим последствиям.