Макрон объявил, что Франция признает Палестину независимым государством

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину независимым государством. Об этом он сообщил в соцсети X.

Он добавил, что сделает официальное объявление об этом на Генассамблее ООН.

«Сегодня настоятельно необходимо прекратить войну в Газе и спасти гражданское население. Необходимо немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и оказать массовую гуманитарную помощь населению Газы. Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы. Наконец, нужно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и, при условии его демилитаризации и полного признания Израиля, позволить ему внести вклад в безопасность всего региона Ближнего Востока», — заявил президент Франции.

В конце мая 2024 года власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании — объявили, что признают Палестину как государство. На тот момент государство Палестина официально признавали 143 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай. Государственность Палестины не признают такие страны, как США, Великобритания, Германия и Израиль.

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