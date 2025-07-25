«Палестинское государство станет государством ХАМАС». В Израиле раскритиковали планы Макрона признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что решение Франции признать Палестинское государство «вознаграждает террор», а глава МИД Гидеон Саар указал, что такое государство «станет государством ХАМАС».

Нетаниягу осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона «признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после резни ». «Такой шаг вознаграждает террор и грозит созданием еще одного иранского сателлита — таким же, каким стала Газа. Палестинское государство в нынешних условиях стало бы плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Давайте говорить прямо: палестинцы стремятся не к государству рядом с Израилем, а к государству вместо Израиля», — написал Нетаниягу.

Практически сразу после сделанного Макроном заявления его раскритиковал и глава МИД Израиля Гидеон Саар, назвавший претензии президента Франции на создание государства «иллюзорными».

Претензии президента Франции на создание иллюзорного устройства нашей страны абсурдны и несерьезны. Его сегодняшнее заявление свидетельствует о том, что все условия, которые он сам выдвинул всего несколько недель назад, испарились. Осталось лишь иллюзорное государство, которое он, по его словам, пытается создать. Палестинское государство станет государством ХАМАС — так же, как и уход из сектора Газа 20 лет назад привел к захвату власти там ХАМАС. Президент Макрон не может обеспечить безопасность Израилю. Будем надеяться, что ему удастся хотя бы обеспечить ее на улицах Парижа.

Он добавил, что попытка Израиля построить свою безопасность на обещаниях палестинцев бороться с терроризмом «полностью провалилась в », и теперь Израиль «больше не будет рисковать своей безопасностью и будущим».

Решение Макрона также раскритиковал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что США «решительно отвергают» план Макрона. «Это безрассудное решение служит лишь пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощечина жертвам 7 октября», — заявил Рубио.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 24 июля, что Франция признает Палестину независимым государством, а официальное объявление об этом он сделает на Генассамблее ООН. «Нужно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и, при условии его демилитаризации и полного признания Израиля, позволить ему внести вклад в безопасность всего региона Ближнего Востока», — заявил президент Франции.

В конце мая 2024 года власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании — объявили, что признают Палестину как государство. На тот момент государство Палестина официально признавали 143 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай. США и Израиль государственность Палестины не признают.

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