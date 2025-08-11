Австралия собирается признать Палестину

Австралия признает Палестину государством на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Такое решение, сообщил Альбанезе на брифинге 11 августа, принято с учетом обязательств, полученных Австралией от палестинской администрации.

«Наше правительство ясно дало понять, что террористы ХАМАС не могут играть никакую роль в любом будущем палестинском государстве», — сказал премьер-министр Австралии (цитата по Bloomberg). «Это одно из обязательств, которого Австралия добивалась и получила от президента [Махмуда] Аббаса и палестинской администрации», — подчеркнул он.

В конце мая 2024 года власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании — объявили, что признают Палестину как государство. На тот момент государство Палестина официально признавали 143 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Палестину независимым государством на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Также собираются поступить и еще две страны — Канада и Великобритания.

Израиль и его основной союзник — Соединенные Штаты — раскритиковали решение Франции, Великобритании и Канады признать Палестину.

